Vučić čestitao Orbanu što će u Budimpešti biti organizovan samit SAD-Rusija

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sinoć telefonom sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom kome je čestitao što će u Budimpešti biti organizovan „veliki mirovni sastanak“ SAD-Rusija o Ukrajini.

„Razgovarao sam sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom kome sam čestitao na organizaciji velikog mirovnog sastanka između predsednika SAD Donalda Trampa i predsednika Ruske Federacije Vladimira Putina“, napisao je Vučić na svom Instagram profilu.

Rekao je da je poželeo Orbanu mnogo uspeha i izrazio uverenje u „besprekornu organizaciju ovog istorijskog događaja“.

Vučić je rekao i da su on i Orban razgovarali o „unapređenju bilateralnih odnosa“ i da su dogovorili susret „u narednih sedam dana“.

Tramp je juče posle dugog telefonskog razgovora sa Putinom objavio da su se dogovorili da razgovaraju o Ukrajini u glavnom gradu Mađarske Budimpešti, a datum tog sastanka još treba da se utvrdi. Kremlj je potvrdio da odmah počinju priporeme za sastanak dvojice lidera.

(Pančevac)