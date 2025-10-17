Svet Vesti

Vučić čestitao Orbanu što će u Budimpešti biti organizovan samit SAD-Rusija

07:55

17.10.2025

Podeli vest:

Instagram/buducnostsrbijeav

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sinoć telefonom sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom kome je čestitao što će u Budimpešti biti organizovan „veliki mirovni sastanak“ SAD-Rusija o Ukrajini.

„Razgovarao sam sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom kome sam čestitao na organizaciji velikog mirovnog sastanka između predsednika SAD Donalda Trampa i predsednika Ruske Federacije Vladimira Putina“, napisao je Vučić na svom Instagram profilu.

Rekao je da je poželeo Orbanu mnogo uspeha i izrazio uverenje u „besprekornu organizaciju ovog istorijskog događaja“.

Vučić je rekao i da su on i Orban razgovarali o „unapređenju bilateralnih odnosa“ i da su dogovorili susret „u narednih sedam dana“.

Tramp je juče posle dugog telefonskog razgovora sa Putinom objavio da su se dogovorili da razgovaraju o Ukrajini u glavnom gradu Mađarske Budimpešti, a datum tog sastanka još treba da se utvrdi. Kremlj je potvrdio da odmah počinju priporeme za sastanak dvojice lidera.

(Pančevac)

Tagovi

Budimpešta Orban Rusija SAD Ukrajina Vučić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.