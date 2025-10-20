Vučić posle sastanka u Budimpešti: Hiljadu problema je pred Srbijom, imao sam ozbiljne razgovore sa Orbanom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se obratio nakon sastanka sa mađarskim premijerom Orbanom u Budimpešti, povodom zabrane tranzita ruskog gasa kroz EU.

– Imao sam ozbiljne i važne razgovore sa Orbanom. Situacija se usložnjava i po pitanju naših ekonomija, odnosno spoljnog uticaja na njih, razgovarali smo i o snabdevanju gasa u budućnosti i delovanju kompanije MOL.

– Konstatovali smo da su naši odnosi na izuzetnom nivou i da smo veoma lojalni prijatelji.

– Već 23. ide Viktor u Brisel gde se očekuju nove odluke. Danas je energetski savet doneo odluke koje nisu sjajne. Sad kažu ljudi “dobro imamo još godinu i nekoliko meseci”, pa šta da uradimo za to vreme? Sve morate da izgradite, da pravite reversible fazu prema Mađarskoj, sve to kad napravimo, ne znamo odakle nam toliko gasa da napravimo ako nije ruski i kako da platimo 40 odsto višu cenu.

– Mađarska je u nešto lakšoj situaciji od nas, jer imaju različite izvore gasa, veće ugovore imaju, nego što mi možemo da imamo, jer mi moramo da izvlačimo sa južnog koridora. Morate da platite mnogo skuplje, hiljadu problema je tu. Neću ljude da opterećujem, Razgovaraemo svih narednih dana, rešavaćemo probleme. Ne treba ljudi da paniče. Mi nismo imali ni gasovod, pa danas tražimo 2,7 kubnih metara gasa.

– Znam bar da naši ruski partneri razumeju šta je to što možemo, a šta ne možemo. Razumeju našu situaciju. Ne želim da razgovaram o konfiskaciji nečije imovine.

Podsetimo, danas je odjeknula vest da je Savet Evropske unije uveo zabranu tranzita ruskog gasa kroz EU u treće zemlje, što posebno pogađa našu privredu i ekonomiju, čime je jasno da je Srbija napadnuta gore nego pojedine zemlje koje su direktno u ratnom sukobu.

Ova odluka stupa na snagu nakon višemesečnih napora predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića da sankcije NIS-u ne stupe na snagu i da država ima dovoljno rezervi za mirnu i stabilnu zimu. Kako je Kurir danas preneo, mera stupa na snagu od 1. januara 2026. godine, a Srbija za ovo – trenutno – nema rešenje.

Posebno se ističe problem da sa ovom odlukom Srbija može da ostane bez nafte, gasa, struje, a u krajnjoj liniji da dođe i do kolapsa ekonomije i privede.

Vučić sa Orbanom: Imamo izvanredne odnose, želimo da ih još više osnažimo kroz energetsku saradnju