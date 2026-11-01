Veliki mesečni horoskop za novembar: Olakšanje, ali i potpuno novi set kosmičkih zadataka

Astrološki pejzaž za novembar 2026. godine donosi nam dugo očekivano olakšanje, ali i potpuno novi set kosmičkih zadataka . Glavna vest meseca je da Venera konačno kreće direktno kroz znak Škorpije (nakon višemesečnog retrogradnog hoda) , što donosi emotivno otrežnjenje, kraj ljubavnih agonija i jasnu finansijsku sliku.

Međutim, kosmos ne miruje – Mars krajem meseca kreće retrogradno u znaku Lava , što će usporiti našu akciju, doneti pad energije i naterati nas da preispitamo svoj ponos i ambicije. Pun Mesec u Biku sredinom meseca donosi materijalizaciju truda, dok Mlad Mesec u Strelcu krajem novembra otvara prozor za nove vizije i optimizam.

Evo detaljne prognoze za svaki znak za predstojeći mesec:

♈ Ovan

Posao: Pokretanje Venere donosi rešenje dugotrajnih finansijskih problema ili sudskih sporova. Ipak, kako vaš vladar Mars usporava i kreće retrogradno u Lavu, krajem meseca izbegavajte ulazak u rizične kreativne projekte i velike investicije. Ljubav: Strasti se smiruju, a tajne koje su vas opterećivale konačno dobijaju epilog. Ako ste u vezi, intimnost se obnavlja. Slobodni Ovnovi prestaju da gledaju u prošlost i spremni su za duboko, transformativno povezivanje. Zdravlje: Čuvajte energiju krajem meseca. Mogući su problemi sa srcem i pritiskom zbog potisnutog besa.



♉ Bik

Posao: Pun Mesec u vašem znaku sredinom novembra donosi kulminaciju vašeg višemesečnog rada. Sve oči biće uprte u vas. Očekujte promenu statusa ili važno poslovno priznanje. Ljubav: Vaša vladarka Venera kreće direktno u vašem polju partnerstva! Odnosi koji su preživeli krizu sada postaju neraskidivi. Ako je došlo do raskida tokom retrogradnog hoda, sada jasno vidite da je to bilo za vaše dobro. Zdravlje: Moguća je prolazna ukočenost u predelu vrata i ramena.



♊ Blizanci

Posao: Novembar donosi stabilizaciju na radnom mestu i bolji odnos sa kolegama. Rešavate zaostalu administraciju i dugove. Krajem meseca, Mlad Mesec u Strelcu donosi vam ponudu za potpuno novo poslovno partnerstvo. Ljubav: Komunikacija u vezi postaje znatno jasnija i lakša. Slobodni Blizanci će kroz svakodnevne obaveze ili teretanu upoznati nekoga ko će im privući pažnju svojom mističnošću. Zdravlje: Imunitet se popravlja, ali i dalje obratite pažnju na digestivni trakt.



♋ Rak

Posao: Kreativni projekti i poslovi koji uključuju javnost konačno se pokreću sa mrtve tačke. Finansijska situacija je stabilna, ali retrogradni Mars krajem meseca upozorava da ne trošite novac na luksuz i impulsivne kupovine. Ljubav: Direktna Venera u vašem polju ljubavi donosi vam prelepe trenutke. Ako ste slobodni, period preispitivanja je gotov – spremni ste da uđete u stabilnu i strastvenu vezu. Zauzeti Rakovi planiraju proširenje porodice. Zdravlje: Odlično. Osećate se poletno i vitalno.



♌ Lav

Posao: Prva polovina meseca donosi uspeh u privatnom biznisu i rešavanje stambenih pitanja. Međutim, Mars kreće retrogradno u vašem znaku krajem novembra , što može doneti nagli pad motivacije, frustraciju i prepreke. Usprite i ne gurajte glavom kroz zid. Ljubav: Emotivni odnosi u kući se stabilizuju nakon burnog perioda. Partner vam pruža podršku koja vam je preko potrebna. Slobodni Lavovi se povlače iz površnih flertova. Zdravlje: Obratite pažnju na hronični umor i ne forsirajte se na treninzima.



♍ Devica

Posao: Informacije koje ste dugo čekali konačno stižu. Odličan mesec za ugovore, marketing, učenje i kraća putovanja. Finansije se popravljaju kroz rešavanje starih ugovornih obaveza. Ljubav: Razgovori sa partnerom više nisu napeti. Slobodne Device mogu obnoviti kontakt sa nekim ko živi u drugom gradu ili koga su upoznale preko interneta, ali ovog puta sa jasnim namerama. Zdravlje: Osetljiv nervni sistem. Praktikujte tehnike opuštanja.



♎ Vaga

Posao: Vaša vladarka Venera kreće direktno u polju novca! Ovo donosi ogroman finansijski preokret – stižu zaostale isplate, povišice ili prilika za stabilan dugoročni izvor prihoda. Ljubav: Vraća vam se samopouzdanje i unutrašnji sjaj. Partner vas vidi u potpuno novom svetlu i spreman je na kompromise. Slobodne Vage prestaju da sumnjaju u sebe i privlače kvalitetne udvarače. Zdravlje: Stabilno. Energetski se potpuno regenerišete.



♏ Škorpija

Posao: Sa direktnom Venerom u vašem znaku, postajete magnetski privlačni za nove poslovne prilike. Pun Mesec u Biku sredinom meseca donosi prekid loših saradnji i potpisivanje novih, znatno profitabilnijih ugovora. Ljubav: Period emotivne nesigurnosti je iza vas. Venera u vašem znaku vas transformiše – tačno znate šta želite i više ne pristajete na mrvice pažnje. Slobodne Škorpije ulaze u strastvenu i duboku ljubavnu priču. Zdravlje: Vitalnost je na visokom nivou, ali kontrolišite impulse besa.



♐ Strelac

Posao: Prva polovina meseca idealna je za rad iza kulisa i pripremu velikih planova. Krajem novembra, Mlad Mesec u vašem znaku otvara vam potpuno nova vrata i donosi kosmički blagoslov za sve nove projekte. Ljubav: Tajne sumnje i strahovi nestaju. Ako ste bili u tajnoj ili nedefinisanoj vezi, situacija se kristališe. Zauzeti Strelčevi krajem meseca doživljavaju renesansu u odnosu. Zdravlje: Odlično. Vraća vam se prepoznatljivi optimizam i visoka energija.



♑ Jarac

Posao: Planovi koje ste pravili sa prijateljima ili timom konačno dobijaju zeleno svetlo. Finansijska situacija se stabilizuje, ali retrogradni Mars u Lavu krajem meseca savetuje oprez sa kreditima i osiguranjima. Ljubav: Društveni život cveta. Slobodni Jarčevi preko prijatelja ili društvenih mreža ulaze u stabilnu komunikaciju sa osobom koja ih privlači na intelektualnom nivou. U vezama vlada mir. Zdravlje: Osetljivi su zglobovi i kolena, krećite se umereno.



♒ Vodolija

Posao: Venera kreće direktno u vašem polju karijere, donoseći vam zasluženo priznanje, naklonost nadređenih i stabilizaciju poslovne pozicije. Ipak, kako Mars kreće retrogradno u vašem polju partnerstva, očekujte zategnute odnose sa konkurencijom krajem meseca. Ljubav: Tenzije u braku ili dugim vezama se smiruju, ali retrogradni Mars donosi ponos kao prepreku. Spustite ego kako biste izbegli bespotrebne rasprave sa partnerom krajem novembra. Zdravlje: Mogući su problemi sa spavanjem usled preopterećenosti poslom.



♓ Ribe

Posao: Povoljne vesti stižu u vezi sa inostranstvom, višim obrazovanjem ili pravnim pitanjima. Mlad Mesec u Strelcu krajem meseca donosi vam izuzetnu novu poslovnu ponudu koja vam može promeniti profesionalni status. Ljubav: Vaš pogled na ljubav se menja – žudite za nečim smislenim i dalekosežnim. Slobodne Ribe mogu doživeti romansu na putovanju ili sa osobom koja je povezana sa inostranstvom. Zdravlje: Osećate se dobro, ali unosite više tečnosti i čuvajte bubrege.

