Vučić iz Brisela: Da priznamo Kosovo i uvedemo sankciji Rusiji, eto nas u EU! Hoćete to?

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić učestvovao je danas na Samitu o proširenju EU i govorio na sesiji “Evropski razgovori”. Nakon razgovora sa novinarom Euronews-a, Vučić se obratio javnosti Srbije i preneo svoje utiske.

Predsednik Vučić se uključio uživo iz Brisela.

Imao sam odličan sastanak sa Koštom, razgovarlai o svu, svim važnim pitanjima, neka mala mogućnost da otovrimo Klaster 3 postoji u decembru, zavisi to od država članica. Razgovaraću sa nekim skandinavskim zemljama, daćemo sve da otvorimo klaster pre nove godine. Zahvalan Košti na iskrenom i korektnom odnosu prema našoj zemlji. Uskoro imam sastanak sa Sorensenom, posle dolazi večera sa Martom Kos. Biće još mnogo aktivnosti do kraja večeri – rekao je Vučić u obraćanju.

Predsednik je potom odgovarao na pitanja novinara.

– Više se govori o porširenju, a videćemo kada dođe vreme za to. Mi moram oda napredujemo na evropskom putu, da radimo ono što su prave reforme, iako nisma saglasan sa nekim njihovim ocenama – kazao je Vučić o uslovima o kojima se pričalo kada je proširenje EU u pitanju,

– Što se tiče reakcije Nenadićeve i tog kruga oko njega, u pravu su za jednu stvar. Ja jesam preterao, možda sam šta god da su rekli o ustavnim ovlašćenjima, nažalost, govorio sam istinu. A da li je trebalo da govorim istinu, verovatno su u pravu, trebalo je da prećutim. A inače, istina je mnogo teža od onoga što sam rekao. Slagali su da sam hteo da vršim uticaj na njih, nikada na mafijaše i kriminalce nisam mogao da imam i želeo da imam neki uticaj. Ali prihvatam da sam preterao u načinu na kojima sam se obratio, a da li sam rekao istinu – jesam – komentarisao je Vučić izjavu tužilaca u Srbiji da je prenaglio sa ocenom njihovog rada.

Govorio je predsednik Srbije o pridruživanju EU.

– Je l vi stvarno mislite da je Srbija važnija zemlja od Turske ili Crna Gora?! Nemojte da se igramo. Mi imamo izbor, sutra da uvedemo sankcije Rusiji, da kažemo idemo u priznanje Kosova, idemo odmah u EU. Ja ne mislim da treba da priznamo Kosovo i uvedemo sankcije, nemam problem, uradite to. Ovo je bio na izbor do sada, ne njihov. Ako hoćete da dovedemo vlast one koji su se saglasili 2008. za kosovsku nezavisnost, nema problema, samo pobedite na izborima. Ali postoje stvari koje možemo da uradimo, a to je da se sporije, ali sugurnije dovedemo na vrata EU – kazao je Vučić.

– Ja ne mislim da treba da priznamo nezavisno Kosovo. Ja ne mislim da je trebalo da uvodimo sankcije. Kažete mi, mislite da treba. Evo ja neću, nema problema, uvedite to, uradite to za godinu dana. I eto vas u Europskoj uniji. Čista je geopolitika u pitanju. A jeste li čuli zalaganje ljudi koji kažu, Moldavija, svi klasteri, Ukrajina, svi klasteri, ok, super, čestitam tamo. Nemam čak ni malo zavisti, ničega. Čestitam tamo na svemu. Svi ste mnogo uspešni. Ovo je bio naš izbor do sada. Ne njihov, naš izbor – napomenuo je još jednom Vučić.

O izveštaju Evropske komisije, Vučić kaže:

– Kažu, nazadovali smo samo oko slobode medija. Pitam se kako. Nikoga nismo ni uhapsili ni uništili. Nismo mi napadali protestante.

– Izveštaj je kao i uvek. Preporučuje se da se otvori Klaster 3. Vrata EU su nam otvorena, zavisi od naših odluka – ponovio je Vučić.

O skupu u Novom Sadu kaže da razmišljaju da li da bude 11, 15. ili 16. novembar.

– Jedini skup na koji su me pozvali je taj u Novom Sadu. Ovo može da bude, ali obavestili bi me da je veliki skup, a možda ljudi iz Pionirskog parka hoće da prirede doček za Srbe sa KiM. A ja sam spreman za Novi Sad.

– Mi nikoga ne lomimo, niti smo to ikada radili. Nikoga nismo upucali, oni su. Nije njih niko napao, nego oni ljude u Pionirskom parku. Druga je stvar kad su napali ljude, dobili odgovor i trčali kao Juesin Bolt. Policija reaguje na minimalan način, lagali su za zvučni top, Jovanjicu, dečaka u Valjevu, prebijanje devojčicu, lažu svakoga dana. Ne vredi, u laži su kratke noge – napomenuo je Vučić govoreći o blokadama u Srbiji.

Odgovorio je predsednik i na ponašanje zvaničnika iz Bugarske.

– Što se tiče Bugarske, njima je izborna kampanja, ja ih razumem. Izmislili su sintagmu srpski svet, možda oni imaju bugarski svet. Mi to nemamo kao doktrinu, ni kao politku, nikada u životu to nisam izgovorio. Ali je to njima odgovaralo, jer su od toga pravili bauk i da mi svoju antirspku politiku morali da pravdaju. Nikada to lično nikada nisam izgovorio. Zato što moraju da opravdaju i Hrvati i Tirana i Priština i Sofija moguće u budućnosti, zašto prave vojni savez, a to je zasnovano na lažima.

– Šokiran sam da iz CG ćute na kontinurianu kampanju protiv Srbije, da bi se dodovorili Hrvatskoj, idu do takve granice unižavanja dostojanstva, da za sve mora da im bude kriva Srbija i Vučić. Kakve ja veze imam sa turskim državljanima. To rade jer su dobili naređenje iz Brisela da moraju da ukinu bezvizni režim sa Turskom. Ja kažem Erdoganu šta imam u lice, ne sviđa mi se naoružavanje Prištine, da li je on uspešan, nema nikakve sumnje. Veliki je to lider. A moje pitanje je, što ne kažete da su naredili iz Brisela, nego lažete da vam je Vučić kriv. Nije vas sramota da rušite odnose sa Srbijom. Kriv sam im i zato što bi ponekad voleli da imaju slobodu da kažu šta misle i da urade nešto drugačije od onoga što je stiglo mejlom. Ja ih molim da nastave, jer kad me napadaju onda znam da činim dobro za sopstveni narod – naglasio je.

Predsdnik Vučić će kasnije prisustvovati i večeri, koju u čast šefova država i vlada učesnika Samita, organizuje komesarka EU za proširenje Marta Kos.

Samit koji će se održao danas u Briselu, predstavlja važan trenutak za politiku proširenja EU, jer su se u samom srcu Unije okupili politički lideri kontinenta kako bi raspravljali o širenju Unije ka istoku i jugoistoku.

Na samitu su pored predsednika Evropskog saveta Antonia Košte učestvovali i predsednici Ukrajine i Moladvije, Volodimir Zelenski i Maja Sandu, kao i trojica premijera koji predstavljaju Zapadni Balkan: Edi Rama iz Albanije, Milojko Spajić iz Crne Gore i Hristijan Mickoski iz Severne Makedonije.

Događaju je prisustvovala i evropska komesarka za proširenje Marta Kos.

Kako se navodi, ovim skupom Euronews želi da pojača glas zemalja kandidata u trenutku kada predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen ponovo pokreće proces proširenja, nazivajući ga “ponovnim ujedinjenjem Evrope”.

Samit je bio prva prilika da lideri zemalja kandidata iznesu sopstvene stavove o putu ka članstvu – od odlučnosti Ukrajine i Moldavije, koje prolaze kroz rat i duboke reforme, do višedecenijskog čekanja zemalja Zapadnog Balkana, navodi Euronews. Svaki lider će predstaviti kako njegova zemlja vidi proces proširenja i šta očekuje od narednih koraka.

Planirano je da se tokom boravka u Briselu, predsednik Vučić sastane i sa specijalnim predstavnikom EU za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom.

(Pančevac)