Đedović Handanović: Vlasnici NIS-a poslali OFAK-u zahtev za produžetak licence za rad

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović saopštila je da su ruski vlasnici kompanije NIS poslali zahtev američkom OFAK-u za produžetak licence za rad na osnovu pregovora sa trećom stranom.

Kako je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović navela u objavi na Instagramu, u molbi se navodi da je ruska strana spremna da prepusti kontrolu i uticaj nad kompanijom NIS trećem licu.

„Država Srbija je ovaj zahtev zvanično podržala. OFAK je već reagovao određenim komentarima i nadamo se da će izneti svoj stav već tokom nedelje. Vremena je sve manje i rešenje se mora pronaći, ali građani ne smeju da trpe i ostanu bez goriva. To se neće i ne sme dogoditi“, poručila je ministarka Đedović Handović.

Sjedinjene Američke Države su, nakon višemesečnog odlaganja, uvele sankcije NIS-u 9. oktobra, zbog većinskog ruskog vlasništva u toj kompaniji.

(RTS)