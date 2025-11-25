Politika Vesti

Vučić danas obilazi Negotin: U selu Urovica ga dočekao veliki broj ljudi

15:17

25.11.2025

Printscreen/TV Pink

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u Negotinu.

Ovom prilikom, predsednik je u poseti i selu Urovica.

Predsednik je dočekao veliki broj građana, a u obilasku je sa predsednikom opštine Vladimirom Veličkovićem.

– Ljudi su ovde ozbiljni, bezbroj problema uvek ima, ovde su ljudi izgradili svoje kuće, radili u inostranstvu godinama. Pitanje je šta da uradimo od infrastrukture, uređenja rečnih korita, sportski tereni, igrališta… – kazao je Vučić dok je razgovarao sa predsednikom opštine.

(Pančevac)

