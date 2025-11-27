Vučić o odluci OFAK-a o NIS-u: “Nismo očekivali ovakav tok događaja”

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da postoje određene naznake da bi OFAK mogao da odobri licencu Naftnoj industriji Srbije za nastavak poslovanja, ali da se i dalje čeka konačna odluka Stejt departmenta.

– Te odluke još nema. To nas stavlja u veoma tešku situaciju, iako smo na nju spremni. Nismo očekivali ovakav tok događaja, nadali smo se drugačijem ishodu, ali pripremljeni smo i građani nemaju razloga za brigu – rekao je Vučić nakon što mu je u Gradskoj kući u Subotici uručena nagrada Fondacije “Ištvan Pastor“.

Govoreći o tome kako bi se država suočila sa potencijalnim prekidom rada pančevačke rafinerije, Vučić je naveo da u subotu ili nedelju očekuje izlazak postrojenja iz takozvane tople cirkulacije.

– Tada će rafinerija verovatno morati da bude zatvorena. Još uvek nemamo signal iz Sjedinjenih Američkih Država da ćemo dobiti licencu. Ako je dobijemo, biće nam potrebno, u najpovoljnijem slučaju, 15 do 16 dana neprekidnog rada od trenutka izdavanja licence da obnovimo proizvodnju derivata i da prvi dizel napusti rafineriju – rekao je Vučić.

Vučić je takođe rekao da Srbija želi da ubrza projektovanje i izgradnju naftovoda sa Mađarskom u dužini od 108 kilometara sa srpske strane i izrazio nadu da će to moći da se uradi po ubrzanim procedurama.

Odgovarajući na pitanja novinara u Subotici, a nadovezujući se na govor mađarskog premijera Viktora Orbana o tome da je Vlada Mađarske odlučila da ubrza izgradnju tog naftovoda, kazao je da će to značiti diverzifikaciji izvora nafte u budućnosti.

– Moći ćemo i da se oslonimo na jednog veoma pouzdanog prijatelja i saveznika kakva je Mađarska – rekao je Vučić.

Dodao je da Srbija nije imala problema sa Janafom.

– Lagao bih kada bih rekao da jesmo imali problema u funkcionisanju Janafa, ali prvi sat kada su uvedene sankcije, Hrvati su obustavili svaki dotok nafte i čekaće, valjda, sve moguće procedure da prođu i kada nam Amerikanci odobre, da tu naftu puste – kazao je Vučić.

Dodajući da su neki govorili da nije potreban naftovod sa Mađarskom, a da je on od pokretanja inicijative govorio da je to od strateškog značaja, Vučić je kazao da nije prošla ni godina dana, a pokazalo se da su bili u pravu.

Orban: Mađarska će sve što bude imala podeliti sa Srbijom

Mađarski premijer Viktor Orban je izjavio da će narednih dana imati sastanke kako bi obezbedio naftu i gas za tu zemlju i poručio da će Mađarska sve što bude imala podeliti sa Srbijom.

– Mi ne raspolažemo značajnim izvorištima nafte i gasa i živimo uglavnom od uvoza iz Rusije, a Amerikanci su uveli sankcije. Imaću dva posla, prvo da Mađarsku izuzmu iz sankcija, kao i da bude nafte, a ne samo papira i dozvola. Sledećih dana i sutra upravo ću voditi pregovore u tom cilju i imaćemo i naftu i oslobađanje od sankcija. U Mađarsku će stići nafta i gas – rekao je Orban odgovarajući na pitanja novinara kako će Mađarska pomoći Srbiji kada je reč o energentima.

Ako Mađarska bude imala to, onda ćete imati i vi i sve ono što ćemo imati, podelićemo sa vama, poručio je Orban.

Orban je izjavio da Rafinerija u Pančevu “pripada Srbiji“ i da će Srbija sama određivati njenu budućnost, uz napomenu da je Mađarska spremna da u tome učestvuje.

Komentarišući informaciju koju je objavio Rojters, da je njegov šef kabineta naveo mogućnost da mađarski MOL kupi deo NIS-a, Orban je rekao: “Što se tiče Rafinerije, ona pripada Srbima i u Rafineriji će se dešavati ono što Srbi budu odlučili. I mi u tome ćemo rado učestvovati. To je isključivo vaša odluka, mi vam stojimo na raspolaganju“.

On je poručio da se rešenja budućih problema moraju pripremati na vreme: „za prekosutra“.

Obrazložio je da se Mađarska odlučila za izgradnju naftovoda ka Srbiji jer gasovod već postoji.

– Odlučili smo se za izgradnju naftovoda, jer onda raspoloživu količinu nafte možemo prebaciti ovde, a kako se menja svet i protok može da menja pravac. Na gasovodu smo prvo davali mi Srbiji gas, a sad se situacija promenila i mi iz južnog pravca gas dobijamo upravo od vas. Sa energetske strane, ta infrastruktura je potpuno izgrađena – objasnio je Orban.

Dodao je da je mađarska vlada, odmah nakon sednice, donela odluku o ubrzanju ovog projekta.

– Ne interesuje nas teška situacija. To će biti isključivo izrazito državna investicija, izgradićemo taj naftovod, jer ćemo dugoročno živeti zajedno – poručio je Orban.

Na pitanje da li je tokom razgovora u Beloj kući predsednik SAD Donald Tramp pominjao Srbiju, Orban je odgovorio da o Srbiji govori samo uz saglasnost Beograda.

– Ono što se tiče Srbije, govorim samo ono za šta imam dozvolu Srbije. Tako smo i tom prilikom uradili – dodao je mađarski premijer.

(Pančevac)