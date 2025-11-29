Orban me je obavestio o sastanku u Moskvi! Vučić: Mađarska će pomoći energetsku stabilnost Srbije

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsednikom Vlade Mađarske Viktorom Orbanom.

– Sa premijerom Madjarske Viktorom Orbanom razgovarao sam telefonom, nastavljajuci sadržajan dijalog, vođen prekjuče u Subotici – obavestio je javnost predsednik Vučić putem Instagram naloga “buducnostsrbijeav”.

– Kako je i obećao, obavestio me je o svom jučerašnjem sastanku u Moskvi – napomenuo je Vučić.

– I, ovom prilikom, naglasio je da će Mađarska pomoći energetsku stabilnost Srbije – istakao je predsednik.

– Dobrosusedski odnosi Srbije i Mađarske mnogo znače obema državama i narodima – naveo je presednik Srbije i dodao:

– Spreman sam da i dalje dajem svoj najveći doprinos našem prijateljstvu.

(Pančevac)