Orban me je obavestio o sastanku u Moskvi! Vučić: Mađarska će pomoći energetsku stabilnost Srbije

19:00
29.11.2025
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsednikom Vlade Mađarske Viktorom Orbanom.
– Sa premijerom Madjarske Viktorom Orbanom razgovarao sam telefonom, nastavljajuci sadržajan dijalog, vođen prekjuče u Subotici – obavestio je javnost predsednik Vučić putem Instagram naloga “buducnostsrbijeav”.
– Kako je i obećao, obavestio me je o svom jučerašnjem sastanku u Moskvi – napomenuo je Vučić.
– I, ovom prilikom, naglasio je da će Mađarska pomoći energetsku stabilnost Srbije – istakao je predsednik.
– Dobrosusedski odnosi Srbije i Mađarske mnogo znače obema državama i narodima – naveo je presednik Srbije i dodao:
– Spreman sam da i dalje dajem svoj najveći doprinos našem prijateljstvu.
(Pančevac)