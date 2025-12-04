Politika Vesti

Vučić nakon sastanka sa Bocan-Harčenkom: Otvoren razgovor, naglask na oblast energetike

11:37

04.12.2025

buducnostsrbijeav

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom.

– Otvoren razgovor sa ambasadorom Bocan-Harčenkom o najvažnijim pitanjima bilateralne saradnje, sa posebnim naglaskom na oblast energetike – naveo je predasenik Vučić objavljujući fotografije sa sastanka na Instagram profilu “buducnostsrbijeav”

– Razmotrili smo zajedničke projekte koji su od strateškog značaja za našu zemlju, a razgovarali smo i o snabdevanju gasom i infrastrukturnim projektima koji će dodatno ojačati naš energetski sistem – istakao je predsednik Vučić.

– Uveren sam da ćemo, kroz otvoren dijalog i poštovanje zajedničkih interesa, nastaviti da gradimo odnose koji garantuju sigurnost, stabilnost i predvidivost za našu zemlju – zaključio je predsednik Srbije.

(Pančevac)

Aleksandar Vučić Hraščenko

