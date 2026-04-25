Kolike su plate u Južnom Banatu: Pančevo i dalje lider, tri opštine ispod 95.000 dinara
Prema najnovijem izveštaju Republičkog zavoda za statistiku objavljenom krajem aprila, prosečna neto zarada u Srbiji za februar 2026. godine iznosila je 116.127 dinara. U Južnobanatskom okrugu razlike su i dalje vidljive, a jedino Pančevo uspeva da drži korak sa republičkim prosekom.
Pančevo na vrhu, Kovačica na dnu
Kao i prethodnih meseci, najviša primanja zabeležena su u Pančevu, gde je prosečna neto plata iznosila 115.718 dinara. Na drugom mestu nalazi se Vršac sa 108.554 dinara, dok je Kovin jedina preostala opština u okrugu koja je prešla „magičnu“ granicu od 100.000 dinara.
Najniža primanja u Južnom Banatu u februaru su ostvarili stanovnici Kovačice, sa prosekom od 92.706 dinara, što je za preko 20.000 dinara manje od pančevačkog proseka.
Detaljan pregled po opštinama i gradovima (Neto plate):
Pančevo: 115.718 dinara
Vršac: 108.554 dinara
Kovin: 100.979 dinara
Alibunar: 97.309 dinara
Opovo: 96.733 dinara
Plandište: 96.585 dinara
Bela Crkva: 93.971 dinar
Kovačica: 92.706 dinara
Realni rast i medijalna zarada
Iako cifre deluju visoko, važno je pogledati i medijalnu neto zaradu, koja je na nivou Srbije iznosila 91.399 dinara. To znači da je polovina zaposlenih primila platu do tog iznosa, što je znatno realnija slika novčanika prosečnog građanina nego što to pokazuje statistički prosek.
Ipak, ohrabruje podatak o rastu zarada. U odnosu na isti mesec prošle godine, prosečna neto plata u Srbiji nominalno je veća za 12,2%, dok je realni rast (kada se oduzme inflacija) iznosio 9,5%.
Sledeći podaci, koji će obuhvatiti plate za mart, biće dostupni krajem maja.
(Pančevac)