 Vršac dobija moderan gradski prevoz: Potvrđen koncesioni akt, uvode se nove linije i savremeni autobusi

VRŠAC – Gradsko veće Vršca utvrdilo je na današnjoj sednici Koncesioni akt za poverenje obavljanja komunalne delatnosti javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika, čime je ovaj grad ušao u završnu fazu realizacije projekta javno-privatnog partnerstva. Dokument je upućen Skupštini Grada na usvajanje, a građane očekuje korenita promena u sistemu prevoza.

Novi model, planiran na period od 20 godina, donosi potpuno novi sistem koji će povezati sve delove grada i sva naseljena mesta. Prema usvojenom aktu, planirano je 10 osnovnih linija sa više od 130 stajališta. Ključna novina je uvođenje jedinstvenog tarifnog sistema, kao i organizacija saobraćaja koja će se odvijati svakodnevno – uključujući vikende, državne praznike i školske raspuste.

Gradonačelnica Vršca, Dragana Mitrović, istakla je da je cilj projekta trajno rešenje koje više neće zavisiti od volje ili monopola pojedinačnih prevoznika.

„Sa zadovoljstvom mogu da kažem da ulazimo u finalnu fazu projekta kojim ćemo već ove godine obezbediti kvalitetan sopstveni prevoz. Najsavremenijim autobusima povezaćemo sve krajeve našeg grada sa svim naseljenim mestima. Javni prevoz putnika nikada više neće zavisiti od monopola jednog prevoznika niti volje vlasnika neke prevozničke firme“, izjavila je gradonačelnica Mitrović.

Poseban akcenat u novom sistemu biće stavljen na dostupnost usluge, uz brojne olakšice za povlašćene kategorije stanovništva. U narednom periodu očekuje se pokretanje postupka javne nabavke za izbor privatnog partnera, nakon čega će na ulice Vršca izaći potpuno novi autobusi različitih kapaciteta, prilagođeni potrebama putnika.

