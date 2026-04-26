Remi bez golova Železničara u Novom Sadu

Fudbaleri Železničara odigrali su bez golova protiv Vojvodine u Novom Sadu (0:0), u utakmici 3. kola plej-ofa Superlige Srbije.

Na početku susreta obe ekipe imale su poteškoća da uspostave ritam i konkretnije zaprete, ali je Železničar ostavio bolji utisak u ofanzivi.

Ekipa iz Pančeva vršila je konstantan pritisak na poslednju liniju domaćih, a iz takve igre stigla je i prva velika prilika. Stefan Pirgić je lukavo šutirao spoljnim delom stopala, ali je golman Rosić uspeo vrhovima prstiju da prebaci loptu preko prečke.

Nakon kornera i centaršuta Pedra, nova šansa za Železničar viđena je posle pokušaja Vidojevića glavom, ali je lopta završila tik iznad gola.

Dve vezane prilike uzdrmale su domaći tim, koji je potom preuzeo inicijativu i prebacio igru pred gol Zorana Popovića.

Vojvodina je imala veći posed lopte u nastavku prvog poluvremena, ali bez konkretne završnice. Najbliži golu bili su posle udaraca glavom Vukanovića i pokušaja Petrovića, ali je Popović bio siguran. U završnici prvog dela igre, Železničar je mogao da kazni propuste rivala, ali je udarac Tegeltije iz izgledne situacije završio preko gola.

Domaći tim je energičnije ušao u drugo poluvreme i zapretio preko Petovića iz slobodnog udarca, ali je Popović još jednom bio na visini zadatka. U nastavku meča Vojvodina je imala više loptu u nogama, ali su izabranici Radomira Kokovića disciplinovanom igrom zatvorili sve prilaze svom golu.

U finišu susreta domaći su pojačali pritisak, ali je golman Železničara još jednom sačuvao mrežu posle pokušaja Veličkovića, pa je meč na „Karađorđu“ završen bez pogodaka.

Železničar je tako stigao do važnog boda na gostovanju u Novom Sadu i na četvrtom mestu sačuvao pet bodova prednosti u odnosu na petoplasirani Novi Pazar.

Pančevci u sledećem kolu dočekuju OFK Beograd.

