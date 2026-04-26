Južni Banat

Bela Crkva dobila ukrasna slova u Gradskom parku

12:00

26.04.2026

Foto: Printscreen/BCinfo

Turistička organizacija opštine Bela Crkva postavila je ukrasna slova sa skraćenicom „BC“ u obliku srca u Gradskom parku, javlja BCinfo.

Ideja je da dizajnom i samom lokacijom na kojoj su slova postavljena privuče što veći broj turista koji će poneti fotografiju iz centra Bele Crkve.

Direktorka Turističke organizacije opštine Bela Crkva Milena Živanović naglašava da je ovo još jedan u nizu projekata u cilju unapređenja turistička ponuda naše opštine.

U donjem delu ispred slova je postavljena rasveta, kako bi bila osvetljena i aktraktivna i u noćnim satima.

(BCinfo)

