30 miliona dinara za razvoj seoskog turizma

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu raspisao je konkurs za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu. Za razvoj ruralnog turizma i dodatno zapošljavanje seoskog stanovništva opredeljeno je 30 miliona dinara, a prijave su otvorene do 22. maja 2026. godine.

Detalji konkursa:

Čemu su namenjena sredstva: Za održavanje objekata, nabavku opreme za autentične ugostiteljske objekte (domaća radinost ili seoska domaćinstva) i ograđivanje objekata.

Iznos podrške: Od 150.000 do 2 miliona dinara po prijavi.

Povraćaj sredstava: Do 80% prihvatljivih troškova investicije.

Ko može da učestvuje: Fizička lica, nosioci aktivnih poljoprivrednih gazdinstava sa prebivalištem u selima (naseljena mesta koja nisu sedišta gradova poput Novog Sada, Pančeva, Vršca, Zrenjanina itd.).

Način prijave:

Prijave se šalju elektronski preko platforme AgroSens APV, poštom ili lično na pisarnicu Pokrajinskog sekretarijata u Novom Sadu (Bulevar Mihajla Pupina 16).

(Pančevac)