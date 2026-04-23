Pančevo postaje grad po meri dece

Stanovnici naselja Tesla uskoro će dobiti novo, moderno mesto za igru i druženje najmlađih. U ulici Miloša Obrenovića radovi na izgradnji dečjeg igrališta teku planiranom dinamikom, a lokaciju je danas obišla gradska menadžerka Maja Vitman.

Izgradnja na ovoj lokaciji počela je 20. aprila, a zahvaljujući povoljnim vremenskim uslovima i efikasnosti izvođača, već je završen značajan deo posla. Danas je finalizovano betoniranje podloge, što je ključni preduslov za narednu fazu – postavljanje savremenih sprava za igru i zaštitnog tartana koji garantuje bezbednost mališana.

„Radovi na izgradnji ovog igrališta počeli su pre samo nekoliko dana i za veoma kratko vreme urađen je veliki posao. Ponosni smo na dinamiku kojom se projekat realizuje, jer nam je cilj da deca u naselju Tesla što pre dobiju uređen i siguran prostor za igru,“ izjavila je Maja Vitman tokom obilaska terena.

Radovi na više lokacija istovremeno

Naselje Tesla nije jedino gradilište u Pančevu. Grad ulaže značajna sredstva u infrastrukturu namenjenu najmlađima, pa se novi sportsko-rekreativni sadržaji trenutno grade na još nekoliko ključnih lokacija:

U Gornjem gradu (ulica Marka Kulića),

Na Kotežu,

U naselju Mladost.

Ambiciozni planovi: 31 igralište do kraja 2026. godine

Gradska menadžerka je istakla da je ovo samo deo šire strategije uređenja Pančeva i naseljenih mesta.

„Do sada smo uspešno završili 18 dečjih igrališta. Plan nam je da do kraja tekuće godine izgradimo još devet novih igrališta u naseljenim mestima. Dugoročna vizija je jasna – Grad Pančevo će do kraja 2026. godine imati ukupno 31 novo dečje igralište izgrađeno u periodu od četiri godine,“ naglasila je Vitman.

Rok za završetak radova na igralištu u naselju Tesla je 90 dana, ali s obzirom na trenutni tempo, očekuje se da će mališani moći da uživaju u novom prostoru i pre zvaničnog roka.

Ovim projektima Grad Pančevo nastavlja da podiže kvalitet života u svim gradskim i prigradskim naseljima, stavljajući bezbednost i razvoj dece na prvo mesto.

(Pančevac)