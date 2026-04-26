Za preduzetnice od Grada 250.000 dinara

Žene, koje su osnivačice, zakosnske zastupnice i poslovotkinje kao preduzetnice ili u mikro ili malim preduzećima, mogu da od Grada Pančeva dobiju podsticaj za razvoj biznisa u visini od 250.000 dinara. Cilj je da podrži stvaranje jednakih mogućnosti za učešće i ravnopravan tretman žena i muškaraca u oblasti rada. Subvencija se isključivo može upotrebiti za nabavku opreme, mašina, repro materijala i rezervnih delova, u šta ne spadaju ni vozila ni mobilni telefoni, a ni otplate poreskog duga i doprinosa na socijalno osiguranje.

Pošto je reč o de minimis pomoći, važi uslov da preduzetnica nije u poslednje tri godine, uključujući i 2026, dobila državnu pomoć koja prelazi 23 miliona dinara. Poslovanje mora da bude bez gubitaka i sa pozitivnim saldom, sedište u Pančevu a traži se i dokaz o redovnom izmirivanju poreza i doprinosa. Prioritet će imati teže zapošljiva lica, poput žena invalida, Romkinja, žrtvi porodičnog nasilja i sl, kao i delatnosti za koje se proceni da su od značaja za lokalni razvoj. Ceniće se i broj zaposlenih, dužina opstanka na tržištu, poslovni prostor, oprema, tržište – kupci, konkurenti, dobavljači…

Preduzetnica mora da obavlja delatnost za koju je dobila podsticaj najkraće godinu dana počev od dana potpisivanja ugovora i dužna je da dostavi finansijsku dokumentaciju o utrošenim sredstvima do kraja ugovorne obaveze. Ugovor se potpisuje u roku od 60 dana od dana donošenja odluke, osim ukoliko ima manje dana do kraja kalendarske godine.

Detalje o ovom javnom pozivu možete videti na sajtu Grada Pančeva.

(Pančevac)

Za pokretanje biznisa i do pola miliona dinara