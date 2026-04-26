Čišćenje divljih deponija u Jasenovu i snažan apel građanima

BELA CRKVA – Na teritoriji opštine Bela Crkva u punom jeku je akcija uklanjanja i sanacije divljih deponija. Po nalogu lokalne samouprave, radove na terenu izvodi Vodoprivredno društvo „Ušće“, sa fokusom na kritične tačke u naseljenom mestu Jasenovo, prenosi BCinfo.

Iako lokalna samouprava ulaže velike napore u prevenciju komunalnih problema, divlje deponije i dalje predstavljaju jedan od najvećih ekoloških izazova za stanovnike Jasenova. Zbog neodgovornog odlaganja otpada, aktivni pristup rešavanju ovog problema postao je prioritet kako bi se zaštitilo zdravlje ljudi i očuvala životna sredina.

Direktorka Vodoprivrednog društva „Ušće“, Renata Nišavić, obišla je radove u Jasenovu i ukazala na ozbiljnost situacije na terenu.

„Trenutno radimo na sanaciji dve divlje deponije u neposrednoj blizini sela. Deponije su izuzetno razuđene, što znatno otežava procenu tačne količine nagomilanog smeća. Ovim putem apelujem na sve naše sugrađane da pokažu veću dozu odgovornosti prema okolini u kojoj žive,“ istakla je Nišavić.