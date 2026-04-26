Čišćenje divljih deponija u Jasenovu i snažan apel građanima
BELA CRKVA – Na teritoriji opštine Bela Crkva u punom jeku je akcija uklanjanja i sanacije divljih deponija. Po nalogu lokalne samouprave, radove na terenu izvodi Vodoprivredno društvo „Ušće“, sa fokusom na kritične tačke u naseljenom mestu Jasenovo, prenosi BCinfo.
Iako lokalna samouprava ulaže velike napore u prevenciju komunalnih problema, divlje deponije i dalje predstavljaju jedan od najvećih ekoloških izazova za stanovnike Jasenova. Zbog neodgovornog odlaganja otpada, aktivni pristup rešavanju ovog problema postao je prioritet kako bi se zaštitilo zdravlje ljudi i očuvala životna sredina.
Direktorka Vodoprivrednog društva „Ušće“, Renata Nišavić, obišla je radove u Jasenovu i ukazala na ozbiljnost situacije na terenu.
„Trenutno radimo na sanaciji dve divlje deponije u neposrednoj blizini sela. Deponije su izuzetno razuđene, što znatno otežava procenu tačne količine nagomilanog smeća. Ovim putem apelujem na sve naše sugrađane da pokažu veću dozu odgovornosti prema okolini u kojoj žive,“ istakla je Nišavić.
Nema opravdanja za bacanje smeća u prirodu
Ona je podsetila da je sistem odnošenja otpada u opštini potpuno funkcionalan i dostupan svima, čime se dodatno obesmišljava stvaranje divljih deponija koje ne samo da ruže sliku mesta, već i crpe budžetska sredstva.
„Naše komunalno preduzeće DJUP ‘Belocrkvanska jezera’ redovno odvozi smeće iz svih naseljenih mesta. Zaista nema potrebe za stvaranjem deponija u prirodi. Hajde da zajedničkim snagama pomognemo prirodi da ostane čista i zdrava, ali i da smanjimo ove bespotrebne radove koji povećavaju troškove svih građana,“ poručila je direktorka Nišavić.
Kontinuirano uređenje opštine
Opština Bela Crkva nastavlja sa redovnim aktivnostima na uređenju zelenih površina i javnih prostora. Iz lokalne samouprave još jednom apeluju na svest građana, naglašavajući da je očuvanje prirodnih bogatstava zajednička obaveza prema generacijama koje dolaze.
(BCinfo)