Vučić i Pelegrini u Bačkom Petrovcu: Ponosan sam na Slovake u Srbiji, rešili smo neke probleme

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Slovačke Republike Peter Pelegrini, koji boravi u zvaničnoj dvodnevnoj poseti Republici Srbiji, posetili su danas Bački Petrovac.

Vučića i Pelegrinija je ispred zgrade opštine dočekalo lokalno rukovodstvo, na čelu sa predsednicom opštine Vierom Krstovski zajedno sa predsednicom Vlade Vojvodine Majom Gojković, kao i meštani Bačkog Petrovca koji nose barjake sa zastavama Srbije i Slovačke.

Predsednici Aleksandar Vučić i Peter Pelegrini su dočekani uz pogaču i so koje su nosili momak u srpskoj narodnoj nošnji i devojka u slovačkoj nošnji.

Obraćanje predsednika Vučića

Predsednik Vučić je rekao da su danas razgovarali sa predstavnicima slovačke zajednice u Srbiji i predstavnicima institucija.

– Žao nam je što nije bilo onih koji su u opoziciji, iako su bili pozvani, imali su neka pametnija posla danas. Srećan sam što smo rešili neke od problema. Ponosan sam na Slovake u Srbiji, oni zajedno sa nama prolaze i kroz dobre i teške trenutke – rekao je Vučić, i zahvalio se Pelegriniju na podršci Srbiji.

– Razgovrali smo i sa predstavnicima slovačke Evangelističke crkve. Slovaci žive u Banatu, Bačkoj. Gledali smo da rešavamo probleme od puteva, kanaliziacione mreže, vodovod, da pomognemo sve što možemo – napomenuo je Vučić.

Istakao je da su gledali da rešavaju probleme infrastrukture, i da su govorili o putevima, školama i kulturnim objektima.

– Prihvatio sam svoju grešku, ja to nisam znao, da Matica Slovačka sem podrške Bačkopetrovačke opštine, nije imala drugu podršku. Odlučili smo da finansiramo i Maticu Slovačku, a dogovorili smo i izgradnju Slovačke kuće u Novom Sadu. Time će Slovaci dobiti svoj dom na severu Srbije, srećan sam zbog toga – rekao je predsednik.

Vučić se još jednom zahvalio Pelegriniju, i da se nada da će biti napravljeni pomaci kojima će svi biti zadovoljni.

Obraćanje Petera Pelegrinija

Pelegrini je rekao da je ovo istorijski trenutak, i da je ovo prva poseta slovačkog predsednika Srbiji posle 16 godina.

– Drago mi je da smo čuli mnogo pozitivnih stvari, što sve predsednik Vučić i srpska vlada rade da Slovaci u Srbiji dobro žive. Čuli smo za puno projekata i investicija u koje je uloženo mnogo u Srbiji. Drago mi je da se Slovaci koji ovde žive deklarišu kao stanovnici Srbije, i što ističu da nisu diskriminisani na bilo koji način. Logično je da onda imaju pravo na različita politička opredeljenja i mišljenja koja se tiču same Srbije – kazao je slovački predsednik.

Naglasio je da je sastanak bio ispunjen velikim optimizmom, i da je predsednik Vučić pomno slušao sve, i zabeležio zahteve slovačke manjine.

– Drago mi je što je već doneo mnoge odluke i ponudio konkretnu pomoć. Istorijski trenutak našeg zajedničkog sastanka podcrtava ovaj veliki gest, i to je velika stvar koju je najavio predsednik, da će Slovaci konačno dobiti svoj Slovački dom. Mi cenimo to u Slovačkoj, i iskreno se zahvaljujemo dragi Aleksandre da si doprineo ovim velikim iznosom, 6 do 7 miliona evra, i da će srpska vlada to finansirati. To je ogromna stvar koja će imati jako veliki značaj i u budućnosti – rekao je Pelegrini.

(Pančevac)