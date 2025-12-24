Vučić otvorio Ambasadorsku konferenciju: Borićemo se za svoje, a sada smo priterani uza zid

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas u Palati Srbije otvara Ambasadorsku konferenciju koju organizuje Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije, koja okuplja ambasadore, šefove misija pri međunarodnim organizacijama i generalne konzule.

On je na samom početku postavio pitanje šta nam je činiti i šta treba promeniti, pa naglasio da treba kreirati politiku i uticaj na zemlje u kojima se nalaze.

Rekao je i da je za mesto ambasadora nekad bila velika borba za mesta u bogatim evropskim državama, ali ne i Africi, Aziji…

– Moramo da pojačamo prisustvo u Africi, Aziji, Latinskoj Americi, evo i zašto. Zato što su to milionske zemlje s velikom stopom rasta u kojima će biti mnogo posla u budućnosti – rekao je Vučić.

– Nije vaš posao da se dopadate bilo kome – dodao je Vučić.

– Imamo određene stvari u našem sefu, pitanje je kad ćemo to obelodaniti, borićemo se za svoje i braniti svoje, a sada smo priterani uza zid, a govorimo o jednoj velikoj evropskoj sili – rekao je Vučić govoreći o novom talasu priznavanja KiM.

Vučić je rekao da je reč o jednoj demokratskoj državi koja se nije ponašala u skladu s tim principima, te pomenuo da ima i pretenzije prema našoj teritoriji.

On je jasno rekao i da je posredstvom Saudijske Arabije krenuo novi talas priznavanja tzv. Kosova što je učinjeno u Siriji i Sudanu.

Potom je rekao da mi moramo da krenemo u talas otpriznavanja što je prioritet svakog našeg diplomate u narednom periodu.

Kaže da smo se dolaskom Trampove administracije nadali pomaku napred.

– Za sada nismo to mjogli da osetimo, ni po tarifama, sankcijama NIS-u, ništa od toga nije išlo u prilog Srbije.

– Kada nam je bilo teško, nismo dobili podršku ni od drugih velikih sila, ni na istoku ni u EU. Bilo ko od njih je mogao u tim trenucima da kaže “mi smo tu sa vama, mi smo tu za vas”. Niko od njih to nije učinio, svako je imao neke svoje razloge za pritisak, očekujući još više od Srbije, tražeći mnogo, ne dajući ništa. Dobro smo razumeli tu poruku i mislim da je to važno, znajući da ne možemo sami u svetu, zato i jesmo na evropskom putu. Ovo nam je za nauk da moramo sami da gradimo svoju snagu, da brinemo sami o sebi, ni o kome drugom i da po tom pitanju budemo veoma sebični. Da se trudimo da uradimo što je moguće više za svoj narod i građane, a da ne razmišljamo, hoće li neko drugi biti nama zadovoljan ili ne. Ne mogu da vam opišem koliko me ne interesuje šta svi oni zajedno misle o nama, šta će da mi kažu i koja će sredstav pritiska da vrše. To vreme je prošlo. Dobro je što su pokazali šta misle o nama i šta nam žele u najtežim trenucima za našu zemlju – naveo je Vučić.

Vučić je taksativno diplomatama naveo ciljeve

– Očuvanje mira i stabilnosti je prvi cilj, red je da imamo vek mira – rekao je Vučić.

– Očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije, uvek i na svakom mestu – dodao je

– Ubrazavanje ekonomskih aktvivnosti, zato ćemo u azijskim i latino zemljama morati da pojačamo priustvo naših diplomata posebno onih koji su spremni da se bore za dovođenje investitora. Ekonomija je za nas od suštinskog značaja, posebno AI (VI), nuklearna energija – naveo je.

– Učinite sve što možete da ostanemo na evropskom putu, sramota me je bilo kako su izgledali razgovori o REM, koliko smo se ponižavali i kakve smo ucene mi prihvatili sve do jednog trenutka, nikakvim principima se nisu rukovodili osim da oni moraju da imaju većinu, pa ne može da bude ni 4:4, pa smop nudili pa da se ide u rotaciju, jedne godine mi 5:4, a sledeće oni. Ana (Brnabić) će vam ispričati duže o tome – kazao je

– Granica poniženja mora da bude poslednja granica, to sam želeo da vam kažem – diplomatama je rekao Vučić i rekao da smo u Nemačkoj kupili izuzetan objekat za 33 miliona evra, u centru Berlina na najboljem mestu, niko neće imati ambasadu na takvoj lokaciji kao mi sem ove 3-4 zemlje…

Kaže da se u regionu tako iznenada dobijaju sastanci Prištine, Tirane i Zagreba koje svi nipodaštavaju i pitaju “gde će oni nas da napadnu”.

– A što su onda održali sastanak? Što su potpisali ugovor o saradnji i vojnom savezu? Zbog čega su širili sporazume sa Slovenijom, pokušavali da uvedu i Bugarsku. Izvesno je da to nisu uradili zbog priče za novine, naprotiv. I kada sam razgovarao sa generalnim sekretarom NATO-a i ljudima u EU, svi bi slegali ramenima. A posledice danas vidimo – od onoga “poštovaćemo povelju UN i rezolucoiju 1244” do toga da Amerikanci nedvosmisleno i otvoreno naoružavaju Albance na Kosovu i Metohiji, o Turskoj da ne govorim. Više nisu nikakav problem brze isporuke haubica sa jednim ciljem – direktnog ugrožavanja Srbije i njenog teritorijalnog integriteta i napada na civilno stanovništvo i vojno-policijske strukture Republike Srbije – navodi Vučić.

Upitao je zbog čega se dešava naoružavanje Hrvatske.

– Jedna permanentna kampanja protiv Srbije, srpskog naroda i predstavnika Srbije. Svi u okruženju su u NATO. Pitam – protiv koga je to usmereno? Od koga da se zaštitite? Valjda je NATO dovoljno jak da u svakom trenutku savlada malenu Srbiju. Teško da bi se Srbija usudila, a i to nije naša politika, da bilo koga napadne u regionu. Zbog čega stotine novih točkaša, 18 novih cezara, avioni, oruđe, sve drugo… Zbog Austrije, koja je tobož vojno neutralna? Neće biti, biće da je zbog Srbije. Polako ali sigurno, da bi se zaštitilo istočno krilo prilikom eventualnog sukoba sa Rusijom, gomilaju se trupe u našem okruženju. Naš posao je da sačuvamo mir. Da dobro razumemo sve što nam rade, ali da reagujemo mirno, smireno, trpeljivo. Sve dok snažimo svije kapacitete, i dok naša ekonomija raste, jednako brzo ili brže od njihovih ekonomija, mi ne možemo da budemo ugroženi. Neće biti jednostavno, ali ćemo morati da sačumao mir jer smo imali generacije ljudi u zemlji koje smo gubili od početka do kraja prošlog veka. Vreme je da imamo jedan vek mira, stabilnosti i sigurnosti za naše građane – naveo je Vučić.

Na otvaranju se obratio i ministar spoljnih poslova Marko Đurić.

Posle obraćanja će biti održani paneli na kojima će učestvovati i ministri.

Otvaranju konferencije koja se održava u Palati Srbija prisustvuju i predsednica Skupštine Ana Brnabić, kao i ministri Jagoda Lazarević i Nemanja Starović.

(Pančevac/Objektiv)