Vučić na Banjici: Mi ćemo čuvati mir, a mir se čuva našom snagom

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić položio je danas, zajedno sa ministrom odbrane Bratislavom Gašićem i načelnikom Generalštaba Vojske Srbije Milanom Mojsilovićem kamen temeljac za izgradnju novog objekta Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Srbije. Kako je rekao uoči početka ceremonije objekat će biti završen za tri godine – do kraja 2028. godine.

„Ovde će biti izgrađeni velelepni objekti, velelepne zgrade Ministarstva odbrane i Generalštaba naše vojske. Neto površina, korisna površina će biti 50.000 metara kvadratnih. Dakle, ogroman prostor, baš u skladu sa značajem naše armije. Biće sve završeno za tačno tri godine, već do kraja 2028. godine“, rekao je Vučić.

On je dodao da je izvođač radova VGC Vojnograđevinski centar i da veruje da će sve biti urađeno na vreme. „Biće to lepe zgrade, lepi kompleksi, napravljeni u pravom, bezbednosno dobrom okruženju. Ne bih dalje objašnjavao sve detalje. Biće pomerene zgrade, dakle, iz najužeg centra grada, ali verujem da će se sa ovog mesta donositi mnoge važne odluke u interesu Republike Srbije i njenih građana. Mnogo novca smo izdvojili za ovaj projekat, zato što smatramo da je višestruko značajan. Posebno u uslovima apsolutne nesigurnosti, nemogućnosti predviđanja onoga što je pred nama i verovanja daljeg snaženja naše armije“, rekao je Vučić.

On je na početku podsetio da su se na tom mestu, na Banjici naši viteški preci vinuli u nebo gde je pre 115 godina formiram prvi vojni aerodrom, koji je bio ključni u tom periodu.

„Na mestu sa koga se Srbija vinula u nebo postavljamo telmeljac za novoi čudo moderne vojske. Citirao bih vojvodu Živojina Mišića koji je rekao da je život večita borba, ko ne zna za strah ide napred“, rekao je on.

Vučić je poručio i da je samo jaka vojska garant mira. On je u objavi na Instagramu najavio i nastavak ulaganja „u bezbednosne snage Srbije“.

Krajem marta ili početkom aprila otvaramo prvu veliku fabriku dronova u Srbiji

Predsednik je izjavio i da će krajem marta ili početkom aprila biti otvorena prva velika fabrika dronova u Srbiji i istakao da će se tu praviti visoko sofisticirani dronovi.

„Uložimo mnogo i iznenadili biste se kada biste znali koliko danas imamo bespilotnih letelica u našim skladištima i onih dronova kamikaza, a i nekih drugih. Kupujemo i nastavljamo da kupujemo. Uskoro, krajem marta, najkasnije početkom aprila očekujem otvaranje prve velike fabrike u našoj zemlji dronova i sa ponosom ističem da će biti reč o visoko sofisticiranim dronovima“, rekao je Vučić.

On je istakao da se ne radi o našem dronu Komarac 1, sa kojim smo inače zadovoljni, ili o Komarcu 2, već o visoko sofisticiranim dronovima koje ćemo raditi, kako je rekao, sa jednom velikom stranom silom. Biće proizvodnja ovde u Srbiji“, dodao je Vučić.

Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)

Predsednika je dočekao stroj garde uz intoniranje himne Srbije. Događaju prisustvuju i ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik Generalštaba general Milan Mojsilović.

Ceremoniji prisustvuju i oficiri, podoficiri i vojnici Vojske Srbije.

– Zabrinut sam zbog tenzija u svetu, za Srbiju važno očuvanje mira

Predsednik je izjavio i da je zabrinut zbog tenzija u svetu i istakao da je za Srbiju najvažnije da sačuva mir imajući u vidu okruženje u kojem se nalazi.

„Tenzije su svuda, ne samo ono što nam je bilo poznato 40, 50 i 60 godina, već dolazi do novih tenzija između velikih i regionalnih sila na Dalekom istoku, o rusko-ukrajinskom sukobu da ne govorimo. Imajući u vidu okruženje u kojem se nalazimo, mi ne smemo da isključimo mogućnost ataka na teritoriju Srbije i srpski narod. Uostalom, nisu oni bez razloga pravili vojne saveze, neprirodne i nepristojne, pravili su ih zbog Srbije“, rekao je Vučić.

„Promene se dešavaju ogromnom brzinom, ne smemo dozvoliti sebi da budemo iznenađeni, da budemo napadnuti i da nemamo mogućnost pravog odgovora. Mi ćemo čuvati mir, a mir se čuva našom snagom. Mir možemo da sačuvamo samo ukoliko su nam vojska i sistem odbrane još snažniji i još jači. Zato ćemo nastaviti da se snažno naoružavamo i da gradimo domaću vojnu industriju. Verujem da ćemo uskoro moći da se pohvalimo da imamo višeslojnu protvvazdušnu odbranu, sa novim sredstvima, kakvu po svojoj slojevitosti i snazi malo koja zemlja u Evropi ima“, dodao je Vučić.

Prema njegovim rečima, živimo u nelakom okruženju za svoju zemlju.

„Moramo da sačuvamo srpsku porodicu, to nema cenu. Nastavićemo da ulažemo na svaki mogući način. Ponosan sam na rezultate vojske, što smo uspeli prvi put da imamo značajno veći broj dolazećih od odlazećih vojnika. Verujem da će se ti trendovi, u skladu sa novim povećanjima plata i primanja, nastaviti“, rekao je Vučić.

Predsednik Srbije je ovom prilikom čestitao građanima predstojeće praznike i poručio da sve što trenutno radimo, moramo dodatno ubrzano.

– Moramo podići nivo popunjenosti mnogih naših jedinica, posebno specijalnih

Predsednik je dodao i da moramo u veoma kratkom periodu da podignemo nivo popunjenosti mnogih naših jedinica i istakao da će biti povećan i broj predviđenih pripadnika tri glavne specijalne jedinice, kao i da će njihova popunjenost morati da bude veća od 95 odsto.

„Vi ste primetili da smo mi sve do naše velike parade uglavnom ćutali o tome čime naša vojska raspolaže. Mi moramo u narednom periodu, i to veoma kratkom periodu, da podignemo nivo popunjenosti mnogih od naših jedinica. Imamo visok nivo popunjenosti po prvi put naše tri glavne specijalne jedinice, ali ćemo povećavati i broj predviđenih pripadnika, a popunjenost mora da bude preko 95 odsto“, istakao je Vučić.

Kako je rekao, u jednoj je 92 odsto, u drugoj 85 odsto, a u trećoj 79 odsto, što je sve mnogo više u odnosu na nivo popunjenosti koji smo imali ranije – specijalne 72. i 63. padobranske jedinice i jedinice Kobre.

„Doneli smo odluku da oni moraju da imaju popunjenost preko 95 odsto i da moraju da povećaju broj svojih pripadnika. Dakle, da se postave novi limiti koji će biti veći. Jer mislimo da je snaga u jednom delu specijalnih jedinica nešto što u budućnosti može da donese ključnu prednost našoj zemlji u odbrani njene granice. Istovremeno, pojačaćemo naše tenkovske, artiljerijske, raketno-artiljerijske jedinice i, pre svega, uložićemo i najveći novac i najveću energiju u izgradnju novih jedinica koje će u tim, kako se to naziva, optimizovanim bataljonima i brigadama imati posebno mesto, one kao uvek posebne jedinice koje će da upravljaju najsavremenijim sredstvima protiv vazduhoplovne odbrane i naših vazduhoplovnih snaga, uključujući i bespilotne letelice, dronove“, rekao je Vučić.

– Moramo da širimo politiku na azijski i afrički kontinent

Ovakav novi objekat Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Srbije koji će biti izgrađen nije viđen od 70-ih godina, jer nije bilo ni novca ni političke volje.

„Nije bilo dovoljno novca. Nije bilo mnogo čega“, rekao je predsednik nakon polaganja kamena temeljca za izgradnju novog objekta Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Srbije koje je obavljeno u kasarni „Banjica“ u Beogradu.

Vučić je na pitanje novinarke koja je rekla da je u medijima pročitala da predsednik traži „petu stolicu spoljne politike i to u Africi, jer više ne može da sedi na četiri prethodne“, rekao da kada se nečiji posao ne razume i kada se ne shvata koliko je vođenje države u trenutnim okolnostima složen, ozbiljan i odgovoran posao, onda se „pričaju gluposti o petoj stolici“.

„Srbija ima jednu stolicu, jedinu svoju. I uvek je imala samo svoju stolicu. Problem Srbije je, i mnogih sa Srbijom upravo taj, što Srbija ima jednu stolicu. Da je pet stolica, ako bilo koju izmaknete, Srbija je propala. Srbija ima jednu, čvrstu, utemeljenu stolicu i da zato ta stolica stoji i niko ne može da je uništi. Ta stolica je naša stolica. Ta stolica naših interesa. Naši interesi se nalaze i na evropskom putu, i u saradnji sa našim tradicionalnim partnerima, Narodnom republikom Kinom, Ruskom Federacijom, dobrim odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama. Naravno, kao zemlja osnivač pokreta nesvrstanih, ja sam veliki pobornik toga, mi moramo da širimo i naš uticaj, i našu politiku“, kazao je on.

On je istakao da Srbija mora da širi svoju politiku i na afrički i na azijski kontinent, jer su to kontinenti čije ekonomije brže rastu nego evropska i američka.

„Azijska svakako prednjači i u odnosu i na evropsku i na američku i onaj ko to ne vidi, i onaj ko to ne razume, taj ne zaslužuje da vodi državu. Neki ljudi državu posmatraju iz ugla lične mržnje prema meni, ja ih razumem, razumem sve njihove frustracije, sve njihove komplekse, sve to što su hteli da budu za nešto pitani, a niko ih ni za šta ne pita, jer nema šta od njih ni da dobije, sem te vrste lične mržnje“, kazao je on.

On je rekao da, kada je reč o Africi, još uvek nije imao vremena, zbog „protivzakonitog blokaderskog divljanja u zemlji“, da ode u značajnu posetu toj zemlji.

Kazao je da će kad bude imao vremena, posetiti najmanje sedam do 10 zemalja u Africi, kako bi obnovio prijateljstvo zemlje sa Srbijom i kako bi srpske kompanije mogle ponovo da rade na afričkom kontinentu.

„Jer ovakve objekte mi ćemo da gradimo ovde, a takvih objekata je potrebno koliko hoćete u Africi, da ne pričamo o svim drugim vidovima saradnje, oko naoružanja i svega drugog što možemo da prodajemo za novac. One zemlje koje nemaju dovoljno novca, imaju sve drugo što može da zameni novac, tako da u svakom trenutku o tome i te kako moramo da vodimo računa“, rekao je Vučić.

(Pančevac)