Vučić na “Dunavskom koridoru”: Ceo ovaj put završićemo do kraja sledeće godine, sa oba mosta

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obilazi danas radove na izgradnji brze saobraćajnice Požarevac – Veliko Gradište – Golubac “Dunavski koridor”.

– Ceo ovaj put završićemo do kraja sledeće godine sa oba mosta, novi most do kraja maja – rekao je Vučić i kineske izvođače pitao jel mogu malo da pojačaju izgradnju jer će biti posla i za novi put, novi projekat.

– Inače, priroda je ovde fantastična – dodao je predsednik, pa rekao da moramo da spojimo i Negotin i Kladovo ovom saobraćajnicom.

Obilazak je počeo 13.30 časova u Golupcu.

Predsednik je sinoć gostujući u emisiji “Hit Tvit” na Pink televiziji najavio da će cela brza saobraćajnica Požarevac – Veliko Gradište – Golubac biti gotova sledeće godine. Ova saobraćajnica biće samo jedan od brojnih velikih infrastrukturnih projekata koji su najavljeni za predstojeću godinu.

– Imamo (od projekata) i celu magistralu, celu brzu saobraćajnicu sa obilaznicom do Golupca i idem sutra tamo da obiđem, biće sad još otvaranja. Celu završavamo sledeće godine – rekao je predsednik Vučić.

(Pančevac)