Dom zdravlja Opovo dobio terensko vozilo

Lokalne samouprave je obezbedila sredstava za nabavku terenskog vozila, Dacia Duster, koje će se koristiti za potrebe Doma zdravlja Opovo, odnosno, za odlazak na terenske intervencije, posebno u lošim vremenskim uslovima

Lokalne samouprave je obezbedila sredstava za nabavku terenskog vozila, Dacia Duster, koje će se koristiti za potrebe Doma zdravlja Opovo, odnosno, za odlazak na terenske intervencije, posebno u lošim vremenskim uslovima, javlja sajt Naše Opovo.

Ovo vozilo će značajno olakšati rad zdravstvenih radnika, koji su se do sada suočavali sa problemima prilikom odlaska na intervencije tokom zimskih padavina ili na nepristupačnom terenu. „Ovim je lokalna samouprava opštine Opovo, pokazala da je briga o pacijentima i korisnicima usluga hitne službe jako važna. Trudimo se da na sve načine olakšamo svakodnevni život naših sugrađana na svim poljima, a posebno ćemo nastaviti da ulažemo u primarnu zdravstvenu zaštitu naših sugrađana“, izjavila je predsednica opštine Opovo ovom prilikom.

U poslednjem kvartalu 2025. godine, Dom zdravlja Opovo je, na osnovu odobrenih sredstava od strane lokalne samouprave, angažovao stomatološkog tehničara sa punim radnim vremenom. Ova inicijativa omogućava našim osiguranicima da dobiju uslugu izrade pokretnih protetskih radova, uključujući totalne i parcijalne proteze, posebno osobama starijim od 65 godina koje ostvaruju pravo na protetu u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja. Na taj način, stanovnici više neće morati da putuju u Dom zdravlja u Pančevu ili privatne stomatološke ordinacije, čime se smanjuju dodatni troškovi.

Tokom 2026. godine, nakon završetka prioriteta za osiguranike starije od 65 godina, izrada protetskih radova biće dostupna i mlađim osobama.

U decembru 2025. godine, Dom zdravlja Opovo je nabavio i pacijent monitor za praćenje vitalnih funkcija, portabl aparat za krvne slike za Službu HMP, kao i medicinski nameštaj za sva četiri naseljena mesta, uključujući intervencijska kolica, krevete, stalke za medicinske aparate i druge potrebne uređaje. Ukupna vrednost nabavki iznosi 1.607.830,00 RSD bez PDV-a.

Sve nabavke su realizovane zahvaljujući sredstvima dobijenim od Opštine Opovo, čime se dodatno unapređuje kvalitet zdravstvene zaštite za sve naše građane.

(Naše Opovo)