Vučić obilazi Božićno seoce: Predsednik Srbije sa građanima
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je danas novogodišnjem bazar ispred Skupštine Srbije. Veliki broj građana prisutan je na novogodišnjem bazaru. Novogodišnji bazar će trajati do 3. januara i koji je otvoren za sve građane.
– Najbolji ste, predsedniče – poručili su Vučiću građani, a među onima koji su želeli da se fotografišu sa predsednikom Srbije bile su i dve Ruskinje sa kojima je pričao na ruskom jeziku.
Predsednik je zamolio novinare da se sklone.
– Došao sam sa ljudima da razgovaram i da se sretnem – rekao je on nakon što se stvorila velika gužva.
Ljudi koji su kuvali pasulj za goste su ponudili predsedniku da proba, a Vučića je zanimalo koliko traje priprema.
– Pet sati ne smete da se pomerite?! Svaka čast, hvala na tome što se smrzavate ovde i srećna vam Nova godina – rekao je Vučić.
(Pančevac)