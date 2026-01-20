Đedović Handanović: NIS uputio zahtev OFAC-u da se omogući nastavak poslovanja

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da je Naftna industrija Srbije (NIS) podnela zahtev Kancelariji za kontrolu strane imovine SAD (OFAC) kako bi joj bilo omogućeno da nastavi operativni rad dok traju dalji razgovori o realizaciji dogovorene transakcije između Gaspromnjefta i kompanije MOL.

Ona je navela da su ruski većinski vlasnici i MOL postigli saglasnost o osnovnim principima budućeg aranžmana, ali da kupoprodajni ugovor još nije zaključen i da se razgovori trenutno vode na nivou ključnih odredbi budućih ugovora. Kako je istakla, predstoji još značajan posao da bi ceo sporazum bio finalizovan.

– Najvažnije je da je postignut preliminarni dogovor, što je bio uslov američke administracije, i da je NIS podneo zahteve OFAC-u. Sada čekamo odluku iz Vašingtona, koju očekujemo do kraja nedelje – rekla je Đedović Handanović za Jutarnji dnevnik RTS-a.

Ministarka je naglasila da će Vlada Srbije zvanično podržati ovu transakciju pred OFAC-om, jer se smatra da ona predstavlja dugoročno i održivo rešenje koje bi moglo da stvori uslove za ukidanje sankcija. Dodala je, međutim, da ostaje da se vidi da li će američka administracija dati saglasnost.

Govoreći o ulozi MOL-a, Đedović Handanović je istakla da se može reći da postoji jasna namera partnerstva, uz potpisane preliminarne uslove između Gaspromnjefta i MOL-a. Ukoliko transakcija dobije zeleno svetlo OFAC-a, MOL bi mogao da otkupi oko 56,15 odsto akcija NIS-a, uz obavezno odobrenje nadležnih regulatornih tela, pre svega u Srbiji.

Prema njenim rečima, nakon realizacije transakcije Srbija bi mogla da poveća svoj vlasnički udeo za pet odsto, dok se očekuje i ulazak drugih partnera, pre svega iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, sa manjinskim učešćem u okviru tog paketa akcija.

Ministarka je navela da je za Srbiju bilo ključno da se MOL obaveže na očuvanje nivoa rada Rafinerije nafte Pančevo i istorijskog tržišnog udela NIS-a.

– Kako se tržište bude širilo, moraće da raste i obim prerade u rafineriji, jer je dogovoreno da se taj tržišni udeo održava. U teškim pregovorima uspeli smo da poboljšamo poziciju Srbije i da zaštitimo interese građana bolje nego 2008. godine – rekla je ona.

Govoreći o interesovanju kompanije ADNOK iz UAE, Đedović Handanović je ocenila da bi Srbija imala višestruke koristi od njenog eventualnog ulaska u vlasničku strukturu NIS-a, pre svega kroz razmenu znanja, iskustva i jačanje strateških interesa. Kako je dodala, razgovori sa ADNOK-om se vode paralelno i svi učesnici su o tome informisani.

Ministarka je najavila i da bi u okviru cele transakcije mogao da bude potpisan međudržavni energetski sporazum Srbije i Mađarske, s obzirom na to da je MOL mađarska kompanija. Taj sporazum bi, prema njenim rečima, obuhvatio i strateške projekte poput izgradnje naftovoda koji bi povezao dve zemlje, čime bi se dodatno ojačala energetska bezbednost.

Osvrnuvši se na činjenicu da operativna licenca NIS-u ističe 23. januara, Đedović Handanović je rekla da je Srbija u prethodnim mesecima bila u izuzetno teškoj situaciji zbog sankcija ruskim većinskim vlasnicima, ali da nije bilo nestašica zahvaljujući dobrim pripremama države i visokom nivou rezervi.

– Rafinerija u Pančevu je nastavila da radi, a snabdevanje tržišta je stabilno. Očekujemo da se operativna licenca produži, jer smo ispunili sve uslove koje je postavila američka administracija – navela je ministarka.

Dodala je da su zalihe derivata i dalje na visokom nivou i da se rezerve kontinuirano obnavljaju. Prema njenim rečima, u rezervama se trenutno nalazi oko 182.000 tona evrodizela, 25.000 tona benzina, po oko 55.000 tona mazuta i kerozina.

