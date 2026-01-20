Zvanično otvoren Svetski ekonomski forum u Davosu, prisustvuje i Vučić

DAVOS – U Davosu je danas zvanično otvoren 56. sastanak Svetskog ekonomskog foruma, a događaju prisustvuje i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Dobrodošlicu okupljenima je poželeo predsednik Svetskog ekonomskog foruma Berge Brende koji je istako da na ovogodišnjem forumu učestvuje rekordan broj političkih lidera.

„Zaista mi je velika čast da vas poželim dobrodošlicu na godišnji sastanak Svetskog ekonomskog foruma u Davosu. Sa nama je 3.000 učesnika iz 130 zemalja, uključujući rekordan broj političkih lidera više od 400 političara, 65 šefova država i vlada, kao i 850 generalnih direktora i predsednika uprava globalnih kompanija“, poručio je Brende.

Predsednik Vučić će danas učestvovati na sesiji Oblikovanje ekonomskog identiteta Evroazije, a na forumu će govoriti i na okruglom stolu koji okuplja svetske ekonomske lidere na temu Nova evropska geopolitička strategija.

Tokom boravka u švajcarskom gradu Davosu, Vučić će imati mnogobrojne bilateralne susrete sa svetskim i evropskim zvaničnicima, kao i sa predstavnicima međunarodnih organizacija, finansijskih institucija i vodećih kompanija.

Vučić je ranije najavio da će na forumu imati više od 60 različitih susreta i istakao da je taj skup idealna prilika za sastanke sa mnogim svetskim liderima kao i za rešavanje važnih stvari za Srbiju.

Kako prenose svetski mediji, važan gost u Davosu će biti američki predsednik Donald Tramp, koji je od svog povratka na vlast u januaru 2025. sproveo niz mera koji su uzdrmali temelje svetske ekonomije.

Nemački kancelar Fridrih Merc, predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i potpredsednik premijera Kine, ali i mnogi drugi političari će takođe učestvovati na Forumu.

Događaju će prisustvovati generalna direktorka Svetske trgovinske organizacije Ngozi Okondžo-Iveala, predsednik Grupacije Svetske banke Ažaj Banga, kao i direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Kristalina Georgijeva.

Više od 200 panela na Svetskom ekonomskom forumu će se prenositi uživo širom sveta, poručuju organizatori.

Forum duže od pet decenija okuplja lidere iz poslovnih krugova, vlade, civilnog društva, međunarodnih organizacija, akademske zajednice i sledeće generacije kako bi razumeli globalne izazove i zajedno pokrenuli svet napred.

(RTV)