NIS: Posebnom licencom omogućen nesmetan rad, rafinerijska prerada i uvoz sirove nafte

09:19

24.01.2026

Foto: NIS

Ministarstvo finansija SAD izdalo je kompaniji NIS danas posebnu licencu kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije zaključno sa 20. februarom 2026. godine, saopštila je kompanija.

Kako je navedeno, nova licenca omogućava održavanje poslovanja, ugovora i drugih sporazuma koji uključuju NIS ili njegova operativna zavisna društva, uključujući rafinerijsku preradu, uvoz sirove nafte, obavljanje transakcija neophodnih za sigurnost snabdevanja i tehničko održavanje, kao i finansijska poravnanja.

“O svim novim okolnostima koje mogu uticati na poslovanje kompanije, NIS će pravovremeno obavestiti javnost“, navedeno je u saopštenju kompanije.

(Pančevac)

