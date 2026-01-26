Eli je Finkinja i priča savršeni srpski: Evo zbog kojeg pevača ga je naučila

Na društvenim mrežama ovih dana kruži viralni snimak zbog kog su mnogi morali da provere da li im dobro radi zvuk jer jedna Finkinja govori savršen srpski.

Njeno ime je Eli, a način na koji izgovara reči, akcentuje i „teče“ kroz rečenice frapirao je i oduševio domaću publiku.

Eli je na TikToku ispričala kako je sve počelo, sasvim slučajno. Prvi kontakt sa srpskim jezikom imala je još kao tinejdžerka, kada je videla Milana Stankovića kako peva pesmu Ovo je Balkan. Pesma joj se dopala, pa je iz radoznalosti počela da uči tekst. Od teksta je stigla do jezika, a od jezika – do Balkana.

Vremenom je počela da posećuje Srbiju, u zemlji je boravila više puta, a jedno vreme je ovde i živela. Iako se u međuvremenu vratila u Finsku, srpski je ostao deo njenog svakodnevnog života. Danas na TikToku redovno objavljuje videe na srpskom jeziku, a u opisu profila kratko i jasno objašnjava zašto: to joj je vežba, način da ne zaboravi jezik i da ostane u kontaktu sa kulturom koju je zavolela.

Komentari ispod njenih snimaka puni su neverice i komplimenata ljudi ne kriju oduševljenje njenim izgovorom, bogatim rečnikom i činjenicom da zvuči prirodnije od mnogih kojima je srpski maternji jezik. Mnogi pišu da bi je, da nisu znali odakle je, bez problema smatrali „domaćom“.

(CityMagazine)