VJT Pančevo: Podignuta optužnica za pokušaj ubistva

Više javno tužilaštvo u Pančevu podiglo je 17. aprila 2026. godine optužnicu Višem sudu u Pančevu protiv okrivljenog L. M. (1986) iz Aranđelovca, zbog postojanja opravdane sumnje da je 7. jula 2025. godine, u 4.18 časova, na ulazu u kuću u Ulici Maksima Gorkog u Pančevu, sa umišljajem pokušao da liši života oštećenog J. B. (1994) iz Pančeva.

Kako se sumnja, on je iz vatrenog oružja, za čije držanje i nošenje nije imao odobrenje nadležnog organa, ispalio više hitaca u telo i jedan u glavu oštećenog, koji je tom prilikom zadobio teške telesne povrede opasne po život.

Okrivljenom se na teret stavlja krivično delo ubistvo u pokušaju, za koje je zaprećena kazna zatvora od pet do 15 godina, kao i krivično delo nedozvoljeno nošenje oružja, za koje je zaprećena kazna zatvora od dve do 12 godina.

Tužilaštvo je u optužnici predložilo da sud okrivljenom produži pritvor, imajući u vidu okolnosti koje ukazuju na opasnost od ponavljanja krivičnog dela, kao i da ga, nakon sprovedenog postupka, kazni u skladu sa zakonom i obaveže na plaćanje troškova krivičnog postupka.

