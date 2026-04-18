Sunčano, vetar slab do umeren

Republički hidrometeorološki zavod saopštio je da će u Srbiji danas preovladavati pretežno sunčano i toplo vreme, uz malu ili umerenu oblačnost. U planinskim predelima postoji mogućnost za kratkotrajnu kišu ili pljuskove.

Vetar će biti slab do umeren, severni i severozapadni. Jutarnje temperature kretaće se od 5 do 10 stepeni Celzijusa, dok će najviša dnevna temperatura dostići od 20 do 23 stepena Celzijusa.

Vremenska prognoza za Pančevo

Za Pančevo se danas očekuje sunčano vreme. Jutarnja temperatura biće oko 9°C, dok će najviša dnevna temperatura dostići oko 15°C. Vetar će biti slab do umeren. Ujutru se očekuje pretežno vedro, a popodne delimično oblačno.

Biometeorološka prognoza Očekuje se relativno povoljna biometeorološka situacija za većinu hroničnih bolesnika. Ipak, oprez se savetuje osobama sa srčanim problemima. Kod osetljivih osoba mogu se javiti glavobolja i poremećaj sna.

Prognoza za naredne dane

U nedelju će u Srbiji biti pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predelima. U ponedeljak se očekuje naoblačenje sa kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom.

(Pančevac)