OJT Pančevo podnelo optužni predlog zbog poreske utaje

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo je Osnovnom sudu u Pančevu optužni predlog protiv D. M. (1988) iz Banatskog Novog Sela, zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivično delo poreska utaja.

Kako se navodi, okrivljenom se stavlja na teret da je 8. juna 2021. godine, u Banatskom Novom Selu, kao odgovorno lice privrednog društva, podnošenjem poreske prijave sa neistinitim podacima o prihodima i rashodima prikazao manju oporezivu dobit i na taj način izbegao plaćanje poreza na dobit pravnih lica u iznosu većem od milion dinara.

Tužilaštvo je predložilo da sud okrivljenom izrekne uslovnu osudu, kojom bi mu bila utvrđena kazna zatvora u trajanju od jedne godine, koja se neće izvršiti ukoliko u roku od tri godine od dana pravnosnažnosti presude ne učini novo krivično delo, kao i novčanu kaznu u iznosu od 110.000 dinara.

