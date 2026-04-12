Budućnost vršačkog planinarstva na Fruškoj gori: Čak 23 dece u akciji PSK „Železničar”

Planinarsko-skijaški klub „Železničar Vršac“ nastavlja sa intenzivnim aktivnostima, a najnovija akcija na Fruškoj gori protekla je u znaku rekordne posećenosti i sjajne energije.

U ovoj uspešnoj planinarskoj šetnji učestvovalo je ukupno 50 članova kluba. Posebno raduje podatak da su, pored 27 odraslih, skoro polovinu grupe činila deca – njih 23, što jasno potvrđuje da klub ima snažnu bazu i sigurnu budućnost.

Spoj mladosti i iskustva u prirodi

Veliki broj najmlađih učesnika dokaz je da se ljubav prema prirodi i zdravom načinu života u Vršcu uspešno prenosi na nove generacije. Dan proveden na stazama Fruške gore bio je idealna prilika za druženje, ali i za dalje jačanje zajedništva koje krasi ovaj klub.

Jedan od najaktivnijih klubova u Srbiji

Ova akcija samo je deo niza uspeha u prvom tromesečju. PSK „Železničar Vršac“ je u proteklom periodu već zabeležio učešće u:

Saveznoj planinarskoj akciji,

Prvom kolu Treking lige Srbije.

Zahvaljujući ovako zgusnutom i sadržajnom kalendaru, vršački „Železničar“ se trenutno svrstava među najaktivnije klubove u okviru Planinarskog saveza Srbije.

Još jedan uspešan dan u prirodi pokazao je da planinarstvo u našem gradu ne mora da brine za svoju budućnost – ona je već tu, na planinarskim stazama.

(Pančevac)