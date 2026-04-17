Produžena operativna licenca NIS-u

Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva finansija SAD (OFAC) produžila je operativnu licencu Naftnoj industriji Srbije (NIS) na dodatnih 60 dana, odnosno do 16. juna. Ovu vest potvrdila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

„Dobili smo dobre vesti iz SAD da je produžena licenca za rad NIS-u, što je veoma važno za stabilnije planiranje kupovine sirove nafte, siguran rad rafinerije u Pančevu i pouzdano snabdevanje naftnim derivatima u zemlji“, izjavila je ministarka.

Pozitivan signal u pregovorima sa MOL-om

Prema njenim rečima, ovo produženje predstavlja pozitivan signal u pregovorima o promeni vlasništva između mađarskog MOL-a i ruskog Gaspromnjefta. Ministarka je naglasila da je za Srbiju najvažnije da kompanija nastavi sa stabilnim poslovanjem, očuva radna mesta i doprinosi energetskoj sigurnosti zemlje.

Država ima dva primarna cilja u narednom periodu:

Trajno uklanjanje NIS-a sa liste američkih sankcija kako bi se omogućile dugoročne nabavke sirove nafte.

Povećanje udela Srbije u vlasništvu za pet odsto, čime bi država dobila veću kontrolu nad upravljanjem kompanijom.

Nastavak razgovora već u subotu

Ministarka je najavila da će rukovodstvo MOL-a boraviti u Beogradu već u subotu, dok će operativni timovi od utorka raditi na „svim detaljima“ potencijalnog dogovora.

Podsećamo, važeća licenca za rad NIS-a, koji je pod američkim sankcijama zbog većinskog ruskog vlasništva, isticala je upravo danas, 17. aprila. Kompanija je zahtev za novu licencu podnela 9. aprila kako bi se omogućilo nesmetano obavljanje aktivnosti i nakon isteka prethodnog odobrenja.

(Beta)