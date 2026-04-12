Anka Simin Damjanov na svečanoj Uskršnjoj liturgiji u Sefkerinu

Predsednica opštine Opovo, Anka Simin Damjanov, zajedno sa pokrajinskim poslanikom Predragom Ginculjem, prisustvovala je svečanoj Uskršnjoj liturgiji u hramu Sabora Svetih Arhangela u Sefkerinu, gde je zajedno sa vernicima obeležila jedan od najvažnijih hrišćanskih praznika, prenosi Naše Opovo.

Liturgija je protekla u duhu zajedništva, mira i radosti, uz prisustvo velikog broja meštana koji su se okupili da proslave Vaskrs, praznik nade, obnove i vere. Sveštenstvo hrama služilo je svetu liturgiju, upućujući poruke ljubavi, solidarnosti i međusobnog poštovanja.

Nakon bogosluženja, predsednica opštine uputila je čestitke građanima, poželela im dobro zdravlje i blagostanje, ističući značaj očuvanja tradicije i duhovnih vrednosti koje Uskrs nosi sa sobom.

„Ovo je vreme kada se podsećamo važnosti zajedništva, razumevanja i podrške jedni drugima. Neka radost Vaskrsa ispuni svaki dom i donese mir i napredak našoj zajednici“, poručila je Simin Damjanov.

Prisustvo predstavnika lokalne samouprave ovakvim događajima dodatno potvrđuje značaj saradnje između institucija i verskih zajednica, kao i posvećenost očuvanju kulturnog i duhovnog identiteta opštine Opovo.

U svečanoj atmosferi, vernici su razmenjivali tradicionalni pozdrav „Hristos vaskrse – Vaistinu vaskrse“, uz osmeh i veru u bolje sutra.

(naseopovo.rs)