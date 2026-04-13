Do 15. aprila konkurs za udruženja u Pančevu

„Osnaživanje i razvoj civilnog društva Grada Pančeva – unapređenje uslova za obavljanje delatnosti udruženja građana Grada Pančeva i pružanje podrške njihovim programima i projektima od javnog interesa u oblastima zdravstva i socijalne politike, kulture, informisanja, brige o deci i mladima, obrazovanja, ekologije, turizma, vera i drugim oblastima, u skladu sa usvojenim razvojnim dokumentima Grada Pančeva.”

Tako je definisan cilj Konkursa za sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblasti pružanja podrške i osnaživanja udruženja građana Grada Pančeva u 2026. godini. Raspisan je poslednjeg dana marta, a pošto mu je rok za prijavljivanja ograničen na dve sedmice, to znači da ima svega još nekoliko dana da se neko udruženje prijavi za novac iz gradskog budžeta.

Za razliku od nekih drugih konkursa, koji propisuju da se projekat mora sprovoditi na teritoriji Pančeva, ovde i sedište udruženja mora biti na području grada. Takođe, mogu da se prijave i crkve i verske zajednice, a kod njih sedište svakako ne mora biti ovde. Ali sudeći po rezultatima u prethodne tri godine, samo jedna od njih, Rimokatolička župa Svetog Karla Boromejskog, iskoristila je tu mogućnost.

Pregled podele novca u prethodnim godinama ukazauje i na to da Pančevo zdušno pomaže starije građane jer je na vrhu liste po dobijenim sredstvima Gradsko udruženje svih penzionera. Dosta novca za podršku civilnom sektoru odlazi i u podršku „socijali”. „Volonteri Kačareva” podržani su za projekat pod nazivom „Do održivih socijalnih usluga – zajedno“, Mesna organizacija invalida rada Jabuka za „Treće doba”… Gradski omladinski centar je dobio novac za sprečavanje vršnjačkog nasilja, a u omladinski aktivizam bi se mogli ubrojati projekti Udruženja „Glas mladosti” („Neformalnom edukacijom do omladinskog aktivizma”) i Unije mladih Tamiš („Aktiviraj se i ti”), dok je ženama bio posvećen samo jedan – Udruženja „Omoljčanke” za unapređenje njihove digitalne platforme. Podržano je dosta projekata udruženja koja okupljaju obolele i od hroničnih bolesti ili ljude i decu invalide ili s poteškoćama u razvoju. A i na ovom konkursu sijaset projekata kojima se finansiraju koncerti i razni muzički hepeninzi dobija sredstva.

Proširenjem budžeta za projekte udruženja od pre dve godine sa 2.000.000 na 12.000.000 dinara Pančevo je očigledno iniciralo jačanje civilnog sektora, pošto se od tada na konkurs javlja dosta udruženja registrovanih u poslednje dve-tri godine. Teoretski, na ovaj konkurs bi se moglo prijaviti i 700 udruženja jer prema podacima koje je pre neku godinu skupilo „Pametno Pančevo”, toliko ih ima u gradu. Koliko ih baš tačno ima, ipak se ne može utvrditi u kratkom periodu. Ono što znamo jeste da se prošle godine na konkurs za projekte civilnog sektora prijavilo 40, a podržano je 31 udruženje.

Više detalja o konkursu možete pronaći na web-stranici Grada Pačeva.

(Pančevac / N. S.)

Praksa u kompaniji NIS – prijavi se do 26. aprila: Otvoren konkurs za desetu sezonu programa „NIS Calling”

Konkurs za kulturu: 20 odsto više para