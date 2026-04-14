Partizan iz Uljme „protutnjao“ kroz Belu Crkvu: Četiri gola za novu radost navijača
Fudbaleri Partizana iz Uljme nastavljaju sa sjajnim partijama. U susretu protiv ekipe BAK-a iz Bele Crkve, crno-beli su dominirali od prvog do poslednjeg sudijskog zvižduka i zasluženo slavili ubedljivim rezultatom 4:0 (2:0).
Silovit start i potpuna kontrola
Domaćini su od samog starta utakmice krenuli ofanzivno, stavivši do znanja gostima da bodovi ostaju u Uljmi. Već u prvom poluvremenu Partizan je stekao veliku prednost od dva gola, koju je u nastavku rutinski uvećao, ne dozvolivši protivniku ozbiljniju šansu da ugrozi pobedu.
Mrežu gostiju iz Bele Crkve tresli su:
Nemanja Ranimirov
Bogica Klajvert
Nenad Ivljanin
Marko Brankov
Timski duh vodi ka vrhu
Odlična timska igra i maksimalna koncentracija u završnici krunisani su sa četiri pogotka, čime je ekipa Partizana potvrdila visoku formu. Pored sjajnog nastupa svojih momaka, uprava kluba pohvalila je i gostujuću ekipu:
„Čestitamo našim igračima na borbenosti i zasluženom trijumfu. Gostima iz Bele Crkve zahvaljujemo na fer i korektnoj igri i želimo im mnogo sreće u daljem toku prvenstva.“
Sledeći izazov: Gostovanje u Kovinu
Pobeda nad BAK-om odlična je uvertira za naredno kolo. Partizan iz Uljme ide na teško gostovanje ekipi Radničkog iz Kovina, gde će pokušati da nastavi ovaj pobednički niz i učvrsti svoju poziciju na tabeli.
(Pančevac)