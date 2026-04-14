Partizan iz Uljme „protutnjao“ kroz Belu Crkvu: Četiri gola za novu radost navijača

Fudbaleri Partizana iz Uljme nastavljaju sa sjajnim partijama. U susretu protiv ekipe BAK-a iz Bele Crkve, crno-beli su dominirali od prvog do poslednjeg sudijskog zvižduka i zasluženo slavili ubedljivim rezultatom 4:0 (2:0).

Silovit start i potpuna kontrola

Domaćini su od samog starta utakmice krenuli ofanzivno, stavivši do znanja gostima da bodovi ostaju u Uljmi. Već u prvom poluvremenu Partizan je stekao veliku prednost od dva gola, koju je u nastavku rutinski uvećao, ne dozvolivši protivniku ozbiljniju šansu da ugrozi pobedu.

Mrežu gostiju iz Bele Crkve tresli su:

Nemanja Ranimirov

Bogica Klajvert

Nenad Ivljanin

Marko Brankov

Timski duh vodi ka vrhu

Odlična timska igra i maksimalna koncentracija u završnici krunisani su sa četiri pogotka, čime je ekipa Partizana potvrdila visoku formu. Pored sjajnog nastupa svojih momaka, uprava kluba pohvalila je i gostujuću ekipu:

„Čestitamo našim igračima na borbenosti i zasluženom trijumfu. Gostima iz Bele Crkve zahvaljujemo na fer i korektnoj igri i želimo im mnogo sreće u daljem toku prvenstva.“

Sledeći izazov: Gostovanje u Kovinu

Pobeda nad BAK-om odlična je uvertira za naredno kolo. Partizan iz Uljme ide na teško gostovanje ekipi Radničkog iz Kovina, gde će pokušati da nastavi ovaj pobednički niz i učvrsti svoju poziciju na tabeli.

(Pančevac)