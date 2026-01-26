Vučić primio zlatne vaterpoliste: Hvala vam za radost, hvala za ljubav prema Srbiji!

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je danas članove vaterpolo reprezentacije Srbije koji su osvojili zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu.

Predsednik Vučić je pozdravio sve prisutne, i kazao je da je pričao sa našim zlatnim momcima.

– Pravio sam se pametan kao da znam nešto, iznenadio sam se kako su odigrali ovo takmičenje. Pričao sam sa selektorom, znao sam za sve probleme, viruse, bolesne igrače, i da budem iskren, nisam očekivao zlatnu medalju. Toliko sam srećniji ponosniji na njihov trud i rad. Ja mislim da se onakva odbrana, kao u drugom poluvremenu, ne viđa. Čestitam trenerima, štabu, našim momcima, svima. I ono na šta sam ponosan, sem dvojice momaka, koji igraju u Herceg Novom i Kotoru, Lazić i Vico, i Mandić i Drašović koji igraju u Ferencvarošu i Marseju, svi ostali igrači su iz Kragujevca i iz Beograda – rekao je on.

Kaže da ne pamti onakvo radovanje kao sinoć, i da je sinoć sve u Beogradu pucalo, kao da je Nova godina.

– Želim vam još mnogo uspeha. Svetsko prvenstvo je sledeće godine, u Budimpešti, taman da ih preteknemo, da budemo najbolji svih vremena, a ne Mađari. Onda ono što je uvek apsolutno najvažnije, cela Srbija veruje u vas, a to je da dođete do četvrtog uzastopnog olimpijskog zlata, to će biti domaći za sve. Hvala vam za radost, trud, požrtvovanost i borbenost. Hvala vam za ljubav prema sportu i ljubav prema Srbiji koju ste pokazivali na svakom mestu – kazao je predsednik.

Antonio Silva, predsednik Evropske federacije za vodene sportove, izrazio je veliku zahvalnost našoj vladi za pomoć u organizaciji ovog prvenstva.

– Posebno da se zahvalim predsedniku Vučiću za svu podršku koju daje za razvoj vaterpola i vodenih sportova. Čestitam organizatorima, i ne mogu da završim a da ne pozdravim pobednike. Ovo nije moguće bez teškog truda lokalnih organizatora, posebno se zahvaljujem igračima – rekao je on.

Predsednik Vaterpolo saveza Srbije Viktor Jelenić se zahvalio Vladi Srbije i predsedniku Vučiću na pomoći sportu u Srbiji, ne samo vaterpolu.

– Hteo bih da uručim predsedniku jednu šampionsku majicu, i jednu plaketu – rekao je on, a Vučić je dodao kroz smeh: “A sad će nešto po šta je stvarno došao”.

– Kao i uvek, potrebna nam je pomoć – rekao je Jelenić kroz smeh.

Kako je i saopšteno iz Službe za saradnju sa medijima predsednika Republike, prijem je organizovan u 10.30 časova.

Vučić se sa vaterpolistima sastao u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu.

(Pančevac/RTS)