Vučić sa Bocan-Harčenkom: Razgovarali o mogućim rešenjima za NIS

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom.

– Sa ambasadorom Bocan-Harčenkom o aktuelnim međunarodnim okolnostima i pitanjima važnim za odnose Srbije i Rusije – naveo je predsednik Vučić na Instagram stranici “buducnostsrbijeav” u opisu fotografija sa sastanka.

– Posebnu pažnju posvetili smo energetici i mogućim rešenjima u vezi sa Naftnom industrijom Srbije. Nastavićemo da radimo na tome da obezbedimo stabilno snabdevanje energijom i održive aranžmane koji štite interese Srbije i naših građana, kroz dijalog i uvažavanje postojećih sporazuma i složenih međunarodnih okolnosti – naveo je Vučić.

– Srbija ostaje posvećena otvorenom razgovoru, zaštiti svojih državnih i nacionalnih interesa i očuvanju stabilnosti – zaključio je predsednik Srbije.

(Pančevac)