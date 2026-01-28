Politika Vesti

Vučić sa Bocan-Harčenkom: Razgovarali o mogućim rešenjima za NIS

12:36

28.01.2026

Podeli vest:

IN/buducnostsrbijeav

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom.

– Sa ambasadorom Bocan-Harčenkom o aktuelnim međunarodnim okolnostima i pitanjima važnim za odnose Srbije i Rusije – naveo je predsednik Vučić na Instagram stranici “buducnostsrbijeav” u opisu fotografija sa sastanka.

– Posebnu pažnju posvetili smo energetici i mogućim rešenjima u vezi sa Naftnom industrijom Srbije. Nastavićemo da radimo na tome da obezbedimo stabilno snabdevanje energijom i održive aranžmane koji štite interese Srbije i naših građana, kroz dijalog i uvažavanje postojećih sporazuma i složenih međunarodnih okolnosti – naveo je Vučić.

– Srbija ostaje posvećena otvorenom razgovoru, zaštiti svojih državnih i nacionalnih interesa i očuvanju stabilnosti – zaključio je predsednik Srbije.

(Pančevac)

Tagovi

Hraščenko Vučić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.