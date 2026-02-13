Predsednik Vučić se obratio nakon niza sastanaka u Minhenu

U hotelu “Bajerišer hof” danas je počela 62. Minhenska bezbednosna konferencija, kojoj prisustvuje i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Predsednik se uživo obratio građanima Srbije iz Minhena:

Predsednik je na samom početku istakao da atmosfera na ovogodišnjem forumu ukazuje na ozbiljnost situacije u svetu.

– Bio sam na mnogo Minhenskih konferencija, sme kada bi dolazili američki potpredsednici čini mi se da nkada ovakav gužva nije bila, naravno danas je i dan otvaranja konferencije i nemački kancelar govorio je za, za nekoliko minuta počinje da govori i Francuski predsednik. Slušao sam Nemačkog kancelara mnogo je novina u svetu ,imao sam sastanke sa Džerardom Keonom, Van Gijem, Antonijom Koštom, ono što je veoma važno sa ministrom spoljnih poslova Narodne republike Kine. Očekuje me večera gde će biti 20 premijera, predsednika i uticajnih ljudi, a onda ću da se nađem sa Željkom Cvijanović, da popričamo nešto. Naporan dan, ali ono što je važno da unapredimo saradnju Srbije i Kine u svim oblastima. Za nas je bitno da poguramo tehnološki progres po pitanju robota, da naučimo mnogo iz domena veštačke inteligencije – rekao je Vučić.

Težak razgovor sa Antoniom Koštom

Komentarišući sastanak sa predsednikom Evropskog saveta, Vučić je naglasio da postoje tačke neslaganja, ali i pitanja na koja Beograd još uvek čeka odgovore.

– Oni su zadovoljni kretanjem u srpskoj energetici, nisu zadovoljni promenama pravosudnih zakona. Ostalo je pitanje i REM-a – naglasio je Vučić.

Postavio sam pitanja vezano za vojni savez Tirane, Prištine i Zagreba, da mi neko kaže jednu reč o svemu tome. Pre nego što krenu u akciju, nadam se da ću dobiti odgovor – dodao je predsednik.

Analiza govora Fridriha Merca: Nemačka postaje vojna sila broj jedan?

Kao najvažniji utisak dana, Vučić je izdvojio izlaganje nemačkog lidera CDU-a, koje najavljuje radikalne promene u evropskoj odbrambenoj politici.

– Ono što je rekao Merc, to je najvažnija vest. Kritikovao je MAGA pokret po pitanju tarifa, jer to nije politika EU, Ameriku po pitanju stava o STO, po pitanju klimatskih promena. Veoma snažno protiv Rusije, do mere da sam bio pomalo iznanđen. Snažno podržavaju Ukrajinu, jasno kažu da je Rusija iscrpljena i da treba da bude iscrpljena jer će to dovesti do njenog poraza – objasnio je predsednik i dodao:

– Merc je govorio o stvaranju snažne Evrope, po prvi put je rekao da će Nemačka ubedljivo postati najjača vojska u Evropi. Izrazio je negativan stav prema Viktoru Orbanu uz nadu da će izgubiti izbore. Smatra da sa Putinom ne treba razgovorati dok Rusija ne bude potpuno iscrpljena. Rusija će ove godine po prvi put imati negativan ekonomski rast. Ali to dovodi u dodatne sukobe – naveo je šef države.

Crne prognoze: “Kraj rata u Ukrajini nećemo videti”

Govoreći o sukobu na istoku Evrope i atmosferi u samom Minhenu, predsednik je ocenio da je situacija bezizlazna.

Ovde je Zelenski najveća zvezda, nigde nije tako osim ovde u Minhenu. Plašim se da kraj rata u Ukrajini nećemo videti. Ključni problemi su u teritorijama, Rusi hoće papir da je nešto njihovo, a Ukrajina to neće – zaključio je predsednik Vučić.