Dačić napustio bolnicu: Evo šta je prvo rekao po izlasku

12:50

10.03.2026

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić otpušten je danas iz bolnice i upućen na kućno lečenje.

– Hvala vam svima. Hoću da vas zamolim sve da čuvate svoje zdravlje. Živela Srbija- rekao je Dačić.

On je bio hospitalizovan u Univerzitetskom kliničkom centru Srbije zbog obostrane upale pluća i nalazio se na respiratoru do 2. marta posle čega mu se zdravstveno stanje poboljšalo i 5. marta je premešten sa intezivne nege na odeljenje.

Ministra su prethodno danas posetili članovi porodice, kao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

