VUČIĆ: Nemam potvrdu o licenci za rad rafinerije NIS

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da nema potvrdu da će američko Ministarstvo finansija (OFAK) produžiti licencu za rad rafinerije Naftne industrije Srbije (NIS) i da li će u roku biti završena prodaja te kompanije mađarskom Molu.

On je, odgovarajući na pitanja novinara u fabrici Tojo Tajer (Toyo Tire) u Inđiji, kakvo je stanje u snabdevanju i cenama naftnih derivata, rekao da je „veoma komplikovana i teška situacija za Srbiju“.

„Komplikovano je, složeno i teško za nas. Nekoliko ključnih stvari… Vi znate da se večeras ili sutra, noćas donosi odluka kao faktor jedan o produženju licence OFAC-a, mi nemamo potvrdu da će ta odluka da bude pozitivna… Zamislite probleme ako bude negativna – rekao je Vučić.

Istakao je da za četiri dana treba da se donese i odluka o komercijalnom ugovoru između Gasproma i Mola o preuzimanju NIS-a, ali da takođe nema potvrdu da će biti doneta, već da se nada.

Ocenio je da je haos na Bliskom istoku slomio sva tržišta i da je u Americi cena goriva sa 2,8 skočila na 3,9 dolara, iako ga ima dovoljno i toj zemlji i nije potreban uvoz.

Vučić je rekao da nije samo problem današnja cena nafte između 112,2 i 116 dolara po barelu, već da su problem i kotacije, koje prvi put u istoriji za dizel iznose 1.300 dolara.

„Nas sutra čeka da odredimo cenu goriva, to će ići na realnih 250 dinara za dizel, možda i preko“, rekao je Vučić.

Dodao je da je akciza na gorivo već smanjenja maksimalno koliko zakon dozvoljava, sa 74 na 59 dinara i da će se sada prema uskom tumačenju jednog člana Zakona o trgovini, dodatno spuštati akciza i učešće u profitu kako bi se obuzdao rast cena.

Istakao je da je teško i obezbediti naftu i da su, umesto devet brodova, u Konstancu pristigla četiri.

Zbog toga će se, kako je rekao, danas iz državnih rezervi ustupiti NIS-u 40.000 tona nafte. Naveo je da će se kao jedna od mera za obuzdavanje rasta cena derivata razmotriti da deo refakcije akcize preuzmu naftaši kao svoj trošak.

„Ovim se direktno ruši budžet i investicije u infrastrukturu i druga davanja“, rekao je Vučić.

On je rekao da građani ne treba da paniče i kupuju veće zalihe goriva.

Napomenuo je da se ne troše devizne i zlatne rezerve, ali da ne zna šta će se dogoditi za dva-tri meseca.

Dodao je da tu nije kraj problemima, jer je i cena gasa za poslednjih desetak dana skočila 65 odsto, na 664 evra za 1.000 kubnih metara.

Najavio je da će narednih dana ići u inspekciju da bi proverio zalihe žita, kukuruza, brašna, graška i ulja.

