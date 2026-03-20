OFAK izdao operativnu licencu NIS-u do 17. aprila

Ministarka Đedović Handanović poručila da Rafinerija u Pančevu nastavlja sa radom i da je snabdevanje naftnim derivatima sigurno.

Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva finansija SAD (OFAK) produžila je operativnu licencu Naftnoj industriji Srbije do 17. aprila 2026. godine. Ova odluka omogućava nesmetan nastavak uvoza i prerade nafte, kao i obavljanje svih transakcija neophodnih za sigurnost snabdevanja tržišta.

Kompanija NIS zatražila je 12. marta od OFAK-a novu posebnu licencu kojom će se omogućiti nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 20. marta, kada ističe važenje prethodne licence izdate 20. februara.

„Kao što je predsednik Aleksandra Vučić sinoć nagovestio, noćas su stigle dobre vesti iz SAD. Produžetak licence za gotovo mesec dana posebno je važan u ovom trenutku kada cene nafte skaču na berzama iz dana u dan. Rafinerija u Pančevu nastavlja da radi i snabdevanje naftnim derivatima će ostati pouzdano. Građani ne treba da brinu, nema potrebe za pravljenjem zaliha, imamo dovoljno naftnih derivata“, rekla je Đedović Handanović.

Resorna ministarka je istakla da nije bilo nestašica na tržištu uprkos tome što je više od godinu dana otežano poslovanje NIS-u, kao i zbog činjenice da gotovo 100 dana u Srbiju nije stizala sirova nafta.

„Sada je situacija dodatno komplikovana zbog sukoba na Bliskom istoku. Svuda u svetu, a posebno u Evropi, donosi se niz mera da se održi stabilno snabdevanje naftom. I mi smo smanjili akcize za 20 odsto i doneli odluku da pustimo 40.000 tona evrodizela iz rezervi, ali sprovodićemo i druge mere, kako bi se energetika obezbedila“, rekla je ministarka rudarstva i energetike.

Naftna industrija Srbije je 20. februara dobila novu posebnu licencu Ministarstva finansija SAD, kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije zaključno sa 20. martom 2026. godine.

Ovom licencom, kompaniji NIS bilo je omogućeno održavanje poslovanja, ugovora, kao i drugih sporazuma koji uključuju NIS ili njegova operativna zavisna društva, uključujući uvoz i preradu nafte, obavljanje transakcija neophodnih za sigurnost snabdevanja i tehničkog održavanja, kao i finansijska poravnanja.

OFAK je ranije izdao licencu akcionarima i zainteresovanim stranama za pregovore o promenama u vlasničkoj strukturi NIS-a sa važenjem do 24. marta 2026. godine.

OFAK je uveo sankcije NIS-u 9. oktobra 2025. godine zbog većinskog ruskog vlasništva u kompaniji.

MOL Grupa je 19. januara saopštila da je potpisala glavne odredbe obavezujućeg okvirnog sporazum sa kompanijom Gaspromnjeft o kupovini udela od 56,15 odsto u srpskoj kompaniji Naftna industrija Srbije (NIS).

U toku su pregovori između Gaspromnjefta i mađarskog MOL-a o preuzimanju ruskog udela u NIS-u.

Strane planiraju da ugovor o kupoprodaji potpišu do 31. marta, navodi se u saopštenju i napominje da je za zaključenje transakcije, između ostalog, neophodna saglasnost OFAK-a kao i drugih državnih i regulatornih organa u Srbiji.

MOL Grupa, kako je navedeno, u pregovorima je i sa nacionalnom naftnom kompanijom Ujedinjenih Arapskih Emirata – ADNOK o njenom ulasku u vlasničku strukturu NIS-a kao manjinskog akcionara

(Pančevac)