NIS se oglasio o posebnoj licenci OFAC-a: Omogućeno održavanje poslovanja, ugovora i drugih sporazuma

Ministarstvo finansija SAD izdalo je Naftnoj industriji Srbije (NIS) novu posebnu licencu kojom se kompaniji omogućava nastavak operativnih aktivnosti zaključno sa 17. aprilom 2026. godine, objavio je danas NIS. Licenca je izdata 19. marta.

Ovom licencom omogućeno je održavanje poslovanja, ugovora i drugih sporazuma koji uključuju NIS ili njegova operativna zavisna društva, uključujući rafinerijsku preradu, uvoz sirove nafte, obavljanje transakcija neophodnih za sigurnost snabdevanja i tehničko održavanje, kao i finansijska poravnanja.

Kompanija NIS izrazila je zahvalnost svim domaćim i inostranim partnerima koji su podržali taj proces, naglasivši da rad kompanije ima značajan uticaj na obezbeđenje energetske stabilnosti Republike Srbije i uredno snabdevanje domaćeg tržišta naftnih derivata, posebno u svetlu novonastalih globalnih okolnosti i stanja na svetskom tržištu energenata.

