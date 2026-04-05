Upiši smer Narodna igra u Baletskoj školi „Dimitrije Parlić“
Da li sanjaš o tome da tvoj talenat postane tvoja profesija? Baletska škola „Dimitrije Parlić“ u Pančevu otvara vrata novoj generaciji umetnika! Pozivamo te da upišeš srednju školu – smer Narodna igra i započneš četvorogodišnje putovanje koje spaja tradiciju, disciplinu i umetnost.
Zašto izabrati baš ovaj smer?
Naša škola ti pruža temeljno obrazovanje i veštine koje ti otvaraju brojna vrata nakon diplomiranja. Kao budući maturant, tvoje mogućnosti su velike:
✨ Profesionalni igrač u prestižnim ansamblima.
🎭 Koreograf ili umetnički rukovodilac folklornih društava.
🎓 Nastavak školovanja na umetničkim fakultetima u zemlji i inostranstvu.
Budi među najboljima, usavrši svoj korak i pretvori ljubav prema igri u uspešnu karijeru!
Važni datumi za prijavu:
Ne propusti priliku da postaneš deo naše umetničke porodice. Prijave su otvorene u dva termina:
Online prijava: Od 1. do 8. aprila putem portala www.mojasrednjaskola.gov.rs.
Neposredna prijava u školi: 7. i 8. aprila, u terminu od 09:00 do 16:00 časova.
Imaš pitanja? Tu smo za tebe! Slobodno nas kontaktiraj za sve dodatne informacije o prijemnom ispitu i planu nastave.
Tvoja scena te čeka – zaigraj budućnost već danas!