 Remek-delo Paje Jovanovića u Pančevu: Slika „Umir krvi” pred publikom do kraja septembra

Narodni muzej Pančevo u okviru svoje stalne postavke predstavlja znamenito delo jednog od najvećih srpskih slikara Paje Jovanovića – „Umir krvi”. Zahvaljujući uspešnoj, dugogodišnjoj saradnji ove ustanove sa Galerijom Matice srpske, posetioci će imati jedinstvenu priliku da uživaju u ovom platnu sve do kraja septembra, nakon čega se slika vraća u matični fond u Novi Sad.

Kako objašnjava Dimitrije Jovanov, istoričar umetnosti u Narodnom muzeju Pančevo, delo „Umir krvi” trenutno je izloženo umesto čuvenih Jovanovićevih „Seoba”. Inspiraciju za nastanak ove impresivne kompozicije umetnik je pronašao tokom svojih putovanja po Balkanu, a motiv prikazuje mirenje zavađenih crnogorskih plemena sa ciljem zaustavljanja daljih krvnih osveta. Reč je o ostvarenju izuzetne snage i izražajnosti koje zauzima važno mesto u opusu slavnog slikara.

Istorijat same slike jednako je intrigantan kao i njen motiv. Platno je prvobitno bilo u privatnom vlasništvu samog Paje Jovanovića, koji ga je 1912. godine prodao ili poklonio Peri Despiću. Put ga je dalje vodio do privatne kolekcije u Sloveniji, odakle ga je na kraju otkupila Galerija Matice srpske. Iskoristite letnje mesece i posetite Narodni muzej u Pančevu kako biste uživo osetili snažnu poruku i umetničku lepotu ovog istorijskog remek-dela.

(RTV Pančevo)