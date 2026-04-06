Nagrade i pohvale za učenike škole „Dimitrije Parlić“ u Novom Sadu

15:00

06.04.2026

FB /Baletska škola "Dimitrije Parlić"

Učenici Baletske škole „Dimitrije Parlić“ iz Pančeva ostvarili su zapažen uspeh na Republičkom takmičenju baletskih škola 2026. godine, održanom u Novom Sadu. U izuzetno jakoj konkurenciji, mladi pančevački umetnici još jednom su potvrdili kvalitet nastave i talenat koji se neguje u našoj sredini.

Učenici odeljenja IV1, iz klase profesorke Katarine Milinković i uz stručnu korepeticiju Teodore Ristić, briljirali su u kategoriji 4b, osvojivši prestižna priznanja:
Milica Milošević – Druga nagrada
Maša Ćelap – Druga nagrada
Novak Blagojević – Pohvala
Katarina Nišavić – Pohvala

Ovaj uspeh na republičkom nivou rezultat je predanog rada učenika i njihovih mentora, a osvojene nagrade i pohvale dodatno učvršćuju ugled Baletske škole „Dimitrije Parlić“ kao jedne od vodećih institucija za osnovno i srednje baletsko obrazovanje u Srbiji.
„Čestitamo našim mladim nadama na sjajnom predstavljanju Pančeva i želimo im još mnogo uspeha na predstojećim nastupim“,  navodi se na FB stranici Baletska škola “Dimitrije Parlić”.

