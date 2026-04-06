Nagrade i pohvale za učenike škole „Dimitrije Parlić“ u Novom Sadu

Učenici Baletske škole „Dimitrije Parlić“ iz Pančeva ostvarili su zapažen uspeh na Republičkom takmičenju baletskih škola 2026. godine, održanom u Novom Sadu. U izuzetno jakoj konkurenciji, mladi pančevački umetnici još jednom su potvrdili kvalitet nastave i talenat koji se neguje u našoj sredini.

Učenici odeljenja IV1, iz klase profesorke Katarine Milinković i uz stručnu korepeticiju Teodore Ristić, briljirali su u kategoriji 4b, osvojivši prestižna priznanja:

Milica Milošević – Druga nagrada

Maša Ćelap – Druga nagrada

Novak Blagojević – Pohvala

Katarina Nišavić – Pohvala

Ovaj uspeh na republičkom nivou rezultat je predanog rada učenika i njihovih mentora, a osvojene nagrade i pohvale dodatno učvršćuju ugled Baletske škole „Dimitrije Parlić“ kao jedne od vodećih institucija za osnovno i srednje baletsko obrazovanje u Srbiji.

„Čestitamo našim mladim nadama na sjajnom predstavljanju Pančeva i želimo im još mnogo uspeha na predstojećim nastupim“, navodi se na FB stranici Baletska škola “Dimitrije Parlić”.