OJT Pančevo: Optužni predlog zbog opasnog otpada u Padini

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo je Osnovnom sudu u Pančevu optužni predlog protiv P.L. (1982) iz Padine, zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivično delo Unošenje opasnih materija u Srbiju i nedozvoljeno prerađivanje i odlaganje opasnih materija,stoji u saopštenju OJT Pančevo.

Kako se navodi, okrivljenom P.L. se stavlja na teret da je dana 7.10.2024. godine, u Padini, bez odobrenja nadležnog organa, na neadekvatan i zakonom zabranjen način skladištio veću količinu opasnog otpada, uključujući zauljene komponente od vozila i elektronski otpad, i to na površini koja nije bila tehnički opremljena niti obezbeđena za skladištenje takve vrste materija, čime je ugrozio životnu sredinu i bezbednost ljudi.

Tužilaštvo je predložilo da sud okrivljenom P.L. izrekne uslovnu osudu kojom bi mu utvrdio kaznu zatvora u trajanju od pet meseci, koja se neće izvršiti ukoliko okrivljeni u roku od dve godine od dana pravnosnažnosti presude ne učini novo krivično delo i novčanu kaznu u iznosu od 40.000 dinara, kao i da mu izrekne meru bezbednosti oduzimanje predmeta, stoji u saopštenju OJT Pančevo.

