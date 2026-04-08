VJT Pančevo: Podignuta optužnica protiv Pančevca zbog vrbovanja

Više javno tužilaštvo u Pančevu je 8. aprila 2026. Višem sudu u Pančevu podiglo optužnicu protiv okrivljenog M.V. (1984) iz Pančeva, zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivično delo trgovina ljudima, za koje je propisana kazna zatvora od najmanje pet godina.

Kako tužilaštvo saopštava, okrivljenom se stavlja na teret da je od oktobra 2024. do 31.1.2025. u večernjim časovima, vrbovao maloletnu oštećenu (2010), štićenicu Doma za decu i omladinu bez roditeljskog staranja „Spomenak“ u Pančevu, u cilju prostitucije, seksualne eksploatacije i upotrebe u pornografske svrhe.

Sumnja se da je, predstavljajući se oštećenoj kao zdravstveni radnik – psihoterapeut, zloupotrebio njeno poverenje i teške zdravstvene i druge životne prilike, davao joj novac i druge koristi i omogućavao joj da u njegovom stanu u Pančevu koristi opojnu drogu marihuanu.

Okrivljeni se tereti da je u više navrata mobilnim telefonom snimao polne odnose koje su on i lice muškog pola imali sa oštećenom, a sačinjene video zapise je slao navedenom licu, dok je jedan video zapis prikazivao drugim štićenicama Doma.

Optužnicom se predlaže da se okrivljeni oglasi krivim, kazni po zakonu, te da plati troškove krivičnog postupka.

(Pančevac)