15:00

12.04.2026

Printscreen/TV Pančevo

Penzionerke iz naselja Mladost održale radionicu farbanja uskršnjih jaja
Članice Mesne organizacije penzionera u naselju Mladost pred uskršnje praznike organizovale su radionicu ukrašavanja uskršnjih jaja. Koristile su razne tehnike kako bi što lepše ukrasile uskršnja jaja koja su sastavni deo uskršnjih običaja, RTV Pančevo.

U susret najvećem hrišćanskom prazniku, Vaskrsu, u naselju Mladost organizovano je tradicionalno farbanje jaja, koje je okupilo članice Mesne organizacije penzionera.U vedroj i prazničnoj atmosferi,  penzionerke su pokazale  da se običaji ne zaboravljaju. Uz osmeh i druženje, jaja su farbana  korišćenjem različitih tehnika.

Organizatori ističu da je cilj događaja bio da se, kroz druženje i običaje, dodatno učvrste veze među komšijama i obeleži praznik u duhu solidarnosti. Vera Jovanov, članica organizacije  ističe da se  za njih najvažnije njihova druženja i okupljanja.

Ovakva okupljanja imaju poseban značaj jer čuvaju duh zajedništva i podsećaju na vrednosti koje se prenose generacijama. Mlađima ostaje zadatak da ovu lepu tradiciju nastave i neguju.

(RTV Pančevo)

