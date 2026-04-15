Penzioneri „Mladosti“ čuvaju tradiciju kroz novu kuvarsku sekciju

Mesna organizacija penzionera „Mladost“ od nedavno je bogatija za još jednu aktivnost koja je brzo osvojila srca članova. Sasvim spontano, iz čiste želje za druženjem i razmenom iskustava, nastala je kuvarska sekcija – mesto gde se uz mirise domaćih jela neguju prijateljstva i čuvaju provereni recepti.



Tradicija na meniju

U prostorijama udruženja, mirisi domaće kuhinje često vraćaju u neka stara, bezbrižna vremena. Ova sekcija okuplja penzionere koji svoje decenijsko kulinarsko iskustvo rado dele sa drugima, ne dopuštajući da stari recepti padnu u zaborav.

Rukovodilac kuvarske sekcije, Radivoje Nićivojević, ističe da se na njihovom meniju nalaze klasici domaće trpeze, ali da uvek ima mesta i za poneki novi specijalitet.

„Ovde se ne kuva samo hrana, ovde se čuvaju tradicija, uspomene i prijateljstva. Naši recepti su provereni vremenom, ali ih rado prilagođavamo i savremenim ukusima,“ kaže Nićivojević.



Više od pripreme obroka

Cilj sekcije nije samo puko kuvanje, već aktivno i kvalitetno provođenje slobodnog vremena u trećem dobu. Kroz redovne radionice i razmenu kulinarskih trikova, članovi pokazuju da godine nisu prepreka za nova iskustva, već prilika da se stečeno znanje prenese drugima.

Kuhinja je u „Mladosti“ postala centralno mesto susreta, razgovora i smeha. Uz dobru energiju, svaki pripremljeni obrok postaje simbol zajedništva i dokaz da ljubav prema dobroj hrani i dobrom društvu nikada ne zastareva.

Penzioneri ove organizacije još jednom su potvrdili da su najbolji začini za svako jelo – osmeh i prijateljska reč.

(RTV Pančevo)