POLEN U PANČEVU:  Drveće i dalje intenzivno cveta

U nedelji od 20. do 26. aprila u vazduhu Pančeva detektovane su srednje koncentracije polena breze, pokazuju merenja Zavoda za javno zdravlje Pančevo.

Za ovu sedmicu prognoziran je porast koncentracija polena breze, graba, bukve, oraha, duda, platana, trava i hrasta, dok će ostale vrste polena biti u stagnaciji.

Osobe koje su osetljive na polen drveća treba blagovremeno da se konsultuju sa lekarom u vezi prevencije i terapije i da boravak na otvorenom planiraju u skladu sa prognozom prisustva alergenog polena u vazduhu, savetuje dr Snežana Đurić iz Zavoda za javno zdravlje Pančevo.

Ono što možda izdvaja 17. kalendarsku sedmicu u odnosu na prethodne godine, kada je u pitanju koncentracija polena u vazduhu Pančeva, jeste nešto viša koncentracija polena breze. Što se tiče ukupnog polena, koncentracija je nešto veće u odnosu na prethodne tri godine, ali je manja nego što je to bilo od 2019. do 2021. godine. To napominjemo jer osobe koje su alergične na polen drveća često imaju unakrsne i povezane alergije.

POLEN U PANČEVU: Breza ne posustaje